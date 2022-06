Chris Evans è dimagrito da quando ha lasciato l'MCU: i fan sono preoccupati

Chris Evans, famoso per essere l'aitante Captain America, sarebbe dimagrito moltissimo dopo aver lasciato l'MCU tanto da far preoccupare i fan.

Per diventare un supereroe bisogna lavorare duramente e Chris Evans lo sa bene, infatti per diventare Captain America ha dovuto allenarsi tantissimo. Ora, che ha lasciato l'MCU, l'attore ha infatti perso la sua forma muscolosa, dimagrendo tantissimo.

In difesa di Jacob: Chris Evans in una scena del terzo episodio

Molti attori che hanno partecipato ai film Marvel hanno affermato che diventare come gli amati supereroi è un'esperienza molto dura e che l'intero processo è possibile solo grazie al supporto dello studio e dell'allenamento. Quindi, cosa succede quando un supereroe decide di farla finita? Nel caso di Chris Evans, la risposta è che si perde molto peso.

Chris Evans ha recentemente discusso di come la sua vita è cambiata da quando ha appeso al muro lo scudo di Capitan America, dopo la sua ultima apparizione in Avengers: Endgame, in un'intervista con Yahoo!. La star, infatti, ha detto: "Le persone mi chiedono: è tutto ok? Hai perso parecchio peso. Non sono più andato in palestra con la stessa frequenza di prima".

Anche i suoi fan hanno notato che il suo fisico è molto cambiato dopo Captain America, ma l'attore conferma di stare bene e di non aver nessun tipo di problema.

Captain America: Chris Evans parla della possibilità di un suo ritorno in versione Steve Rogers

Ora Chris Evans è diventato il doppiatore di Lightyear - La vera storia di Buzz e sul red carpet della prima ha ricordato i suoi anni nell'MCU, dicendo:

"La mia vita è molto diversa da quando non sono più Capitan America, per 10 anni la mia vita è stata cadenzata dall'uscita di un film all'anno. Era tutto molto più prevedibile. Adesso, invece, si naviga in acque aperte. Da un lato è davvero bello, dall'altro mi manca quella vita. Adoro quelle persone e sono stati certamente i migliori 10 anni della mia vita".