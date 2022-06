Captain America, Chris Evans preferirebbe tornare nel MCU come Torcia Umana: ecco perché

L'interprete di Captain America Chris Evans ha rivelato che preferirebbe tornare come Johnny Storm a.k.a. Torcia Umana nel MCU, invece che nei panni di Steve Rogers.

Parlando con MTV News dell'ipotesi di tornare a vestire i panni di un supereroe Marvel, infatti, Evans ha ammesso che gli piacerebbe davvero vestire nuovamente quelli di Johnny Storm, uno dei membri dei Fantastici Quattro.

"Oh, non sarebbe fantastico?" ha incalzato "Non sarebbe grandioso? No, nessuno mi ha chiesto di riprendere quel ruolo. Ma insomma, non ho più lo stesso aspetto di allora. Stiamo parlando di 15, quasi 20 anni fa. Oh mio Dio sono vecchio. Ma adoro davvero il personaggio, ma credo... Non stanno già facendo qualcosa al momento con i Fantastici Quattro?".

"Comunque, mi piacerebbe davvero. Mi piacerebbe davvero tanto. E sarebbe addirittura preferibile per me del tornare come Cap" ha poi aggiunto, fornendo le sue ragioni "Non so se capite cosa voglio dire... A Ca tengo davvero tanto, e quasi non voglio pensare di rovinare la fantastica esperienza che è stato interpretarlo. Ma Johnny Storm, penso non gli sia stato dato tutto lo spazio che meritava. Fu prima che Marvel collaudasse la formula vincente. Ho adorato quel ruolo, quindi, chi lo sa, chi lo sa".

Beh, con il Multiverso di mezzo, chi lo sa per davvero cosa potrebbe accadere nel MCU...