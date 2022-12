Chocolat, il film cult con Johnny Depp diventa una serie TV in lingua francese

La commedia romantica Chocolat, uscita nelle sale nel 2000 e interpretata da Juliette Binoche e Johnny Depp, diventerà una serie TV in francese realizzata da Miramax TV e Mediawan. Lo show sarà girato in Francia e ambientato in una piccola cittadina.

Nella serie TV, tratta anch'essa dal romanzo di Joanne Harris, una donna e una figlia si stabiliranno e sconvolgeranno il fragile equilibrio sociale della comunità locale. La loro sfida più grande sarà quella di convincere la gente del paese ad accogliere il cambiamento che stanno portando in città, come una ventata di aria fresca.

"Questo è un altro fantastico progetto tratto dalla nostra vasta libreria di proprietà intellettuale e cinematografica che siamo in grado di utilizzare nel nostro continuo sforzo di creare contenuti televisivi per un pubblico globale. Con Mediawan abbiamo trovato il partner perfetto per portare questa produzione veramente internazionale sugli schermi televisivi di tutto il mondo" ha dichiarato Marc Helwig, Miramax Global Head of Television. "Quella di Joanne Harris è una favola senza tempo, in grado ancora oggi di catturare il pubblico".

In Chocolat l'apertura di un peccaminoso negozio di cioccolata da parte della giovane Vianne Rocher nel minuscolo villaggio di Lansquenet, scatena una vera e propria guerra all'interno della città, tra quelli che non vedono di buon occhio il negozio e quelli che desiderano assaporare la libertà che hanno appena scoperto.