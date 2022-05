"Johnny Depp mostra alcuni tratti della personalità narcisistica", afferma uno psichiatra

Il dottor David R. Spiegel, durante la sua testimonianza al processo di Johnny Depp contro Amber Heard, ha dichiarato che, a suo modo di vedere, l'attore mostra alcuni tratti della personalità narcisistica, sebbene gli avvocati della star avessero precedentemente messo in dubbio la sua capacità di esprimere un giudizio professionale in merito.

Depp avrebbe mostrato cinque dei nove tratti della personalità narcisistica, incluso il bisogno di ammirazione da parte degli altri e la mancanza di empatia, secondo quanto testimoniato Spiegel: "Il signor Depp richiede l'ammirazione delle persone che lo circondano... che abbiano direttamente a che fare con il suo lavoro o con il suo circolo lavorativo".

Lo psichiatra ha ribadito il suo punto di vista descrivendo più approfonditamente alcune sue caratterizzazioni della personalità della star di Pirati dei caraibi come la gelosia e un fragile senso di autostima: "Penso che la gelosia sia un buon inizio per spiegare questo concetto, la sua gelosia è una manifestazione dell'invia che provava verso gli uomini con cui lavorava sua moglie."

"Credo che Johnny Depp fosse un pilastro a Hollywood e la sua relazione con la Heard gli ha portato via tutte le sue sicurezze", ha affermato Spiegel, dopo essere stato ridicolizzato dagli avvocati della star per, tra le altre cose, non aver mai pubblicato niente a livello professionale a proposito degli argomenti trattati durante la sua deposizione.