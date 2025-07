Chicago P.D. stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 14 luglio

Stasera su Italia 1 dalle 21:20, vanno in onda i primi tre episodi della serie creata da Dick Wolf: ecco cosa vedremo e le new entry della dodicesima stagione

Questa sera, 14 luglio, segna il ritorno di una delle serie poliziesche più amate: prende il via la dodicesima stagione di Chicago P.D., su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa, andranno in onda ben tre episodi inediti che ci terranno incollati allo schermo. Ancora una volta, la serie ci catapulterà nelle complesse dinamiche del Distretto 21 di Chicago, dove l'unità di pattuglia e l'unità d'intelligence sono pronte a scendere in campo. Il loro obiettivo? Lottare senza sosta contro il crimine che affligge le strade della città, garantendo giustizia e sicurezza.

Chicago P.D.: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Creata da Dick Wolf, la mente dietro l'intero franchise One Chicago, con il contributo creativo di Haas, Brandt e Olmstead, la serie segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia della Windy City. Chicago P.D. si concentra su due gruppi: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e, soprattutto, l'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight. Quest'ultima si occupa dei crimini più gravi, come omicidi, traffico di droga e crimine organizzato, spesso operando al limite delle regole per assicurare la giustizia in una città difficile.

Episodio 1: Responsabilità Personale

L'episodio si apre con una scena cruenta: tre uomini vengono trovati morti all'interno di una casa di spaccio. La chiave per risolvere il caso sembra essere Rabbit, un testimone oculare che, tuttavia, si rifiuta di raccontare tutta la verità al sergente Voight. Nel frattempo, l'intera squadra è in allarme.

Toya Turner interpreta l'agente di pattuglia Kiana Cook

Dopo essere scampato per un soffio alla morte in seguito a un rapimento, Voight appare ossessionato dal lavoro, affrontando i casi con un'intensità quasi febbrile e senza condividere informazioni con le altre unità. La sua condotta preoccupa i colleghi, che temono per la sua stabilità e la sua capacità di leadership.

Episodio 2: Sangue sulla Divisa

Il secondo episodio vede Ruzek e Martel coinvolti in un violento scontro. Di ritorno da una scena del crimine, i due agenti si imbattono in quella che sembra una semplice lite domestica. La situazione precipita rapidamente quando Martel viene colpita da un proiettile, cadendo a terra quasi esanime.

Ruzek, insieme a un'agente di passaggio, irrompe nell'abitazione, dove scoprono altri due corpi senza vita, tra cui quello di Denise. Ruzek riesce a ferire l'aggressore, identificato come Roy Darrow, marito di Denise, ma quest'ultimo riesce a scappare, portando con sé un bambino di due anni. Si scatena così una frenetica caccia all'uomo per catturare Darrow e salvare il piccolo.

Marina Squerciati è Kim Burgess

Episodio 3: Segnale di Spegnimento

Un'aggressione brutale sconvolge un negozio: tre criminali mascherati uccidono un gruppo di giovani dipendenti. L'unica sopravvissuta è Diane, la manager del negozio, rimasta illesa. Nonostante il desiderio di aiutare la polizia a identificare gli aggressori, Diane è in uno stato di profonda confusione e trauma. Sarà compito di una psicologa forense aiutarla a fare chiarezza nei suoi ricordi e a ricostruire gli eventi, un passo cruciale per portare i responsabili davanti alla giustizia.

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

New Entry

Per la dodicesima stagione di "Chicago P.D.", ci sono due nuovi personaggi ricorrenti di rilievo che si uniscono al cast:

Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook. Viene descritta come un'agente tenace e determinata, che non si tira indietro di fronte alle situazioni più caotiche. Il suo ingresso porta una nuova energia all'unità.

Shawn Hatosy (noto per Animal Kingdom) si unisce nel ruolo del Vice Capo Charlie Reid. Il suo personaggio avrà una relazione interessante con Voight, poiché Reid sembrerebbe condividere e identificarsi con la filosofia e la visione della giustizia di Voight. Il suo arrivo porterà una "nuova dinamica all'unità".

Dove vedere Chicago P.D. stasera

Le nuove puntata andranno in onda stasera su Italia 1 stasera, lunedì 14 luglio 2025, dalle 21:20. Se non è possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming o on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è disponibile il promo dei primi episodi.