Chicago PD 12 stasera su Italia 1, l’Intelligence lotta per la sua sopravvivenza nel finale di stagione

Stasera 8 settembre vanno in onda tre episodi inediti della serie creata da Dick Wolf: tra il matrimonio di Ruzek e Burgess e la distruzione dell'Intelligence, Voight affronta il dilemma più difficile della sua carriera.

Questa sera, lunedì 8 settembre, su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa torna Chicago PD, una delle serie poliziesche più longeve degli ultimi anni. Mediaset manderà in onda tre episodi inediti che concludono la dodicesima stagione. Anticipazioni delle trame: il matrimonio tra Ruzek e Burgess finisce in secondo piano quando Charlie Reid smantella la squadra.

Chicago PD: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Creata da Dick Wolf, la mente dietro l'intero franchise One Chicago, con il contributo creativo di Haas, Brandt e Olmstead, la serie segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia della Windy City. Chicago PD si concentra su due gruppi: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e, soprattutto, l'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight. Quest'ultima si occupa dei crimini più gravi, come omicidi, traffico di droga e crimine organizzato, spesso operando al limite delle regole per assicurare la giustizia in una città difficile. Chicago PD è stata rinnovata per una tredicesima stagione.

Episodio 20 - Ghiaccio nero

Adam Ruzek assiste a un incidente d'auto su un ponte ghiacciato, che conduce l'Unità Intelligence a indagare su un giro di traffico sessuale, quando si scopre che una delle vittime è in realtà un narcotrafficante legato all'organizzazione. La collaborazione tra Ruzek e Burgess mette in risalto la loro intesa professionale, mentre una sottotrama parallela affronta le difficoltà economiche del padre di Ruzek, malato di Alzheimer, una situazione che trova soluzione grazie ai risparmi che l'uomo aveva messo da parte per la nipotina Makayla.

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

Episodio 21 - Bara aperta

L'Unità Intelligence, guidata da Voight, architetta un piano per incastrare il corrotto vicecapo Charlie Reid, manipolando il trafficante di droga Jesus Otero e sfruttando la sua impresa di pompe funebri come copertura per le operazioni. Il piano prende una svolta inaspettata quando il figlio di Otero, Renny, deruba il padre e uccide il poliziotto corrotto per vendicare l'omicidio del proprio genitore. L'episodio funge da preludio al finale della dodicesima stagione, preparando il terreno per l'inevitabile confronto tra Voight e Reid.

Episodio 22 - Promesse

Adam Ruzek e Kim Burgess si sposano finalmente, ma la celebrazione viene offuscata dai successi del vicecapo Reid, che riesce a smantellare l'Unità Intelligence e a disperdere la squadra, costringendo Voight a prendere decisioni difficili per salvare i suoi uomini. Per garantire il ritorno della squadra alle proprie posizioni e proteggere Torres dal carcere, Voight manipola il figlio di Otero, Rennie, spingendolo a confrontarsi con Reid e a ucciderlo. Questa mossa risolve il conflitto, ma genera un dilemma morale ed etico che allontana da lui l'assistente procuratore Chapman.

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

nei panni del Sergente Hank Voight

nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

come Agente Kim Burgess LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

che interpreta l'Agente Kevin Atwater Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

nel ruolo del Sergente Trudy Platt Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

nei panni dell'Agente Dante Torres Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook.

Dove vedere Chicago PD stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, lunedì 1 settembre 2025, dalle 21:20. Se non sarà possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è stato caricato il promo degli episodi in onda stasera.