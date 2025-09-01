Chicago PD 12 stasera 1 settembre su Italia 1, trama delle puntate: il futuro dell’Intelligence è in bilico

Questa sera lunedì 1 settembre su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa torna Chicago PD, una delle serie poliziesche più longeve degli ultimi anni. Mediaset manderà in onda tre episodi inediti della dodicesima stagione. Anticipazioni delle trame: Torres deve scegliere se schierarsi con Charlie Reid o restare al fianco della squadra.

Chicago PD: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Creata da Dick Wolf, la mente dietro l'intero franchise One Chicago, con il contributo creativo di Haas, Brandt e Olmstead, la serie segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia della Windy City. Chicago PD si concentra su due gruppi: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e, soprattutto, l'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight. Quest'ultima si occupa dei crimini più gravi, come omicidi, traffico di droga e crimine organizzato, spesso operando al limite delle regole per assicurare la giustizia in una città difficile. Chicago PD è stata rinnovata per una tredicesima stagione.

Episodio 17 - Transfert

Un'indagine su una sparatoria conduce Atwater e Val a scoprire che il responsabile è un ex paziente di lei, ossessionato in maniera malsana. Questo permette ad Atwater di capire perché Val abbia sempre mantenuto delle distanze nella loro relazione: una ferita legata alla violazione dei confini professionali.

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

Sarà proprio lui a rassicurarla, facendole capire di non avere alcuna colpa per ciò che è accaduto e aprendo così la strada alla possibilità di portare avanti la loro storia. Intanto, l'episodio evidenzia la misteriosa assenza di Torres e la crescente preoccupazione di Kim, lasciando presagire i conflitti interiori che il giovane agente potrebbe affrontare dopo il suo periodo sotto copertura.

Episodio 18 - Demoni

Il sergente Voight e il vice capo Reid entrano subito in contrasto quando Reid esercita forti pressioni sull'Unità Intelligence affinché dia priorità a un caso di furto d'auto. Parallelamente, Voight e Chapman avviano di nascosto un'indagine sulle losche attività di Reid, in particolare i suoi legami con il criminale Jesus Otero.

La tensione cresce ulteriormente quando l'ufficiale Torres diventa il nuovo bersaglio di Reid, facendo nascere dei conflitti interni. Alla fine, però, Torres sceglie da che parte schierarsi: decide di restare fedele alla sua squadra. L'episodio si chiude con Voight determinato a sostenere Torres e a consolidare il proprio piano contro Reid, aprendo la strada a una vera e propria lotta di potere all'interno del dipartimento.

Shawn Hatosy è Charlie Reid

Episodio 19 - Diritti d'immagine

L'agente Kiana Cook si trova ad affrontare il suo primo caso con un informatore confidenziale, legato a una rapina finita in omicidio. Il principale sospettato è però una stella del basket universitario, protetta da un potente team legale deciso a salvaguardarne il nome, l'immagine e il valore economico legato ai contratti pubblicitari.

Cook e l'Unità Intelligence devono così affrontare l'ardua sfida di costruire un caso contro un atleta che vale milioni e che sembra intoccabile. La situazione culmina in un acceso confronto, che mette alla prova le capacità di Cook e il sostegno della sua squadra.

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

nei panni del Sergente Hank Voight Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

come Agente Kim Burgess LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

che interpreta l'Agente Kevin Atwater Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

nel ruolo del Sergente Trudy Platt Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

nei panni dell'Agente Dante Torres Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook.

interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook. Shawn Hatosy si unisce nel ruolo del Vice Capo Charlie Reid.

Dove vedere Chicago PD stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, lunedì 1 settembre 2025, dalle 21:20. Se non sarà possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è stato caricato il promo degli episodi.