Chicago PD 12 stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate dell’11 agosto

Stasera dalle 21:20, vanno in onda due episodi inediti della serie creata da Dick Wolf: due indagini mettono alla prova Torres e Atwater tra giustizia, lealtà, verità e confronti col passato.

Questa sera lunedì 11 agosto 2025 su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa torna Chicago PD, una delle serie poliziesche più longeve degli ultimi anni. Mediaset manderà in onda due episodi inediti della dodicesima stagione: anticipazioni dell' agosto: Torres e Atwater affrontano indagini che li costringono a confrontarsi con il passato, la lealtà e le sfide morali del loro lavoro, tra comunità da proteggere e verità difficili da accettare, in due casi che mettono a rischio non solo la loro carriera, ma anche le persone a cui tengono.

Chicago PD: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Creata da Dick Wolf, la mente dietro l'intero franchise One Chicago, con il contributo creativo di Haas, Brandt e Olmstead, la serie segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia della Windy City. Chicago PD si concentra su due gruppi: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e, soprattutto, l'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight. Quest'ultima si occupa dei crimini più gravi, come omicidi, traffico di droga e crimine organizzato, spesso operando al limite delle regole per assicurare la giustizia in una città difficile.

Episodio 12 - Il buon pastore

Dante Torres si trova ad affrontare una scoperta scioccante: durante un'operazione, trova il corpo di un adolescente in una rimessa, apparentemente in fuga da una struttura di detenzione minorile che lo ospitava. Quella stessa struttura è stata il luogo in cui Torres ha trascorso parte della sua giovinezza. Non si tratta di un semplice caso: il ragazzo era già ferito ed era riuscito a fuggire, ma è finito lì, cercando disperatamente aiuto solo per morire di emorragia interna.

Michael Garza è Art Cervantes, Benjamin Levy Aguilar è Dante Torres

Spinto dal senso di giustizia e dal desiderio di proteggere altri giovani, Torres si offre volontario per andare sotto copertura come guardia proprio nella struttura. Rientrare in quei corridoi significa rivivere traumi che pensava di aver lasciato alle spalle. Nel frattempo, Torres cerca di ottenere informazioni e scopre che il compagno di cella della vittima, Tommy Lopez, è sparito.

Il sospetto converge su un altro ragazzo, Art Cervantes, che pure è vittima di abusi e manipolazione. Art, tormentato dal senso di colpa, rivela che è stato costretto a reclutare altri ragazzi per soddisfare desideri perversi e che il responsabile è un agente penitenziario.

Episodio 13 - Il salvatore

Atwater sta cercando di raccogliere fondi per un centro comunitario, un progetto a cui tiene moltissimo per aiutare i giovani a stare lontani dalla violenza. Purtroppo, poco dopo, viene scoperto il corpo di un giovane uomo, Alonzo Freeze, ucciso in strada. Inizialmente, la polizia ritiene che si tratti di un caso di violenza tra bande.

LaRoyce Hawkins interpreta l'Agente Kevin Atwater

Atwater si oppone a questa lettura superficiale, poiché conosce Alonzo e sa che non era coinvolto in attività criminali. L'indagine si complica quando emergono prove di una nascente guerra tra bande che minaccia di travolgere il quartiere e il progetto del centro comunitario. Atwater si trova in un conflitto interiore.

Da un lato il suo dovere di poliziotto, che lo spinge a seguire le piste del caso, dall'altro la sua volontà di proteggere la sua comunità e, in particolare, un suo amico di nome Hype, un uomo che ha cambiato vita ed è coinvolto indirettamente nel caso. Atwater, cercando di proteggere Hype, nasconde inizialmente alcune informazioni a Voight e al resto della squadra.

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook.

Shawn Hatosy si unisce nel ruolo del Vice Capo Charlie Reid.

Dove vedere Chicago PD stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, lunedì 11 agosto 2025, dalle 21:20. Se non sarà possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è stato caricato il promo degli episodi.