Chicago PD 12 stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 28 luglio

Questa sera, 28 luglio, segna il ritorno di una delle serie poliziesche più longeve degli ultimi anni: prende il via la dodicesima stagione di Chicago PD, su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa, andranno in onda due episodi inediti. Il progetto ha come protagonisti gli agenti del 21° distretto del Dipartimento di Polizia di Chicago. Nella dodicesima stagione, vengono seguite da vicino le operazioni della polizia cittadina, impegnata nella lotta al crimine grazie alla collaborazione tra l'unità di pattuglia e la squadra dell'intelligence.

Chicago PD: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Creata da Dick Wolf, la mente dietro l'intero franchise One Chicago, con il contributo creativo di Haas, Brandt e Olmstead, la serie segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia della Windy City. Chicago PD si concentra su due gruppi: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e, soprattutto, l'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight. Quest'ultima si occupa dei crimini più gravi, come omicidi, traffico di droga e crimine organizzato, spesso operando al limite delle regole per assicurare la giustizia in una città difficile.

Episodio 7: Rimorso (Contrition)

Un'ombra inquietante si allunga sulle strade di Chicago quando un noto spacciatore, con forti legami alla vecchia gang di Perez, viene brutalmente assassinato. L'Intelligence capisce subito che i Los Arucos, una nuova e spietata organizzazione criminale, stanno consolidando il loro potere eliminando ogni residuo del passato. La squadra di Voight si lancia a capofitto nelle indagini, scoprendo che il cuore pulsante delle operazioni dei Los Arucos è un modesto ristorante di copertura, il Mercado del Mar.

Per penetrare questa roccaforte, Voight prende una decisione audace: far infiltrare l'agente Cook nelle fila della gang. Quello che scoprono va oltre ogni aspettativa. Il Mercado del Mar è il centro nevralgico del traffico di droga inn cui è coinvolta anche Gloria. Lei è il capo della nuova gang. Per Dante e Burgess la sua presenza diventa un pericolo enorme.

Episodio 8: Penitenza (Penance)

L'operazione sotto copertura prende una piega drammatica quando Gloria realizza che Cook è un poliziotto, facendo saltare l'intero scambio con Campos. La tensione è palpabile e le rivelazioni si susseguono: Torres confessa alla squadra di aver avuto una relazione con Gloria, gettando una nuova luce sui suoi motivi e le sue azioni.

Disperato, Torres cerca di salvare la situazione, provando a convincerla ad accettare un accordo con la polizia e a consegnare Campos, ma Gloria rifiuta categoricamente, imprigionata nella sua rete di lealtà e crimine. Attraverso un'analisi approfondita dei tabulati telefonici, l'Intelligence scopre un nuovo sviluppo: Hector ha intenzione di uccidere Gloria per prendere il controllo del narcotraffico.

Senza esitare, Torres interviene, salvando Gloria da morte certa e portandola in un luogo sicuro. Hector viene arrestato, ma la sua vendetta non si fa attendere: denuncia Gloria, costringendola finalmente a collaborare con la polizia. Lo scambio con Campos viene riprogrammato. Durante una sparatoria caotica e violenta, Gloria viene ferita mortalmente e muore.

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook.

Shawn Hatosy si unisce nel ruolo del Vice Capo Charlie Reid.

Dove vedere Chicago PD stasera

Le nuove puntata andranno in onda stasera su Italia 1 stasera, lunedì 28 luglio 2025, dalle 21:20. Se non sarà possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, la serie è stata rinnovata per una tredicesima stagione.