Chicago PD 12 stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 21 luglio

Stasera su Italia 1 dalle 21:20, vanno in onda tre episodi inediti della serie creata da Dick Wolf: ecco cosa vedremo e tutte le info sul cast e le new entry della dodicesima stagione.

Questa sera, 21 luglio, segna il ritorno di una delle serie poliziesche più longeve degli ultimi anni: prende il via la dodicesima stagione di Chicago PD, su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa, andranno in onda ben tre episodi inediti. Ancora una volta saremo catapultati nelle complesse dinamiche del Distretto 21 di Chicago, dove l'unità di pattuglia e l'unità d'intelligence sono pronte a scendere in campo per lottare senza sosta contro il crimine che affligge le strade della città, garantendo giustizia e sicurezza.

Episodio 04 - È tornato (The After)

Durante una violenta tempesta, il seminterrato della casa di Voight si allaga, danneggiando alcuni oggetti legati alla memoria della sua defunta moglie Camille. Contemporaneamente, una giovane donna viene rapita in piena notte, brutalmente stuprata e ritrovata legata, con un passamontagna fissato al collo con del nastro adesivo. Voight riconosce immediatamente le analogie con una serie di casi simili risalenti al 2009, rimasti irrisolti.

Costretto a fare i conti con il passato, il sergente riapre il cold case vecchio di 15 anni riguardante la scomparsa di sei donne. Ossessionato da questo vecchio fascicolo, Voight mostra per la prima volta un lato vulnerabile di sé. Chapman gli fa notare che questa indagine rappresenta per lui un modo per elaborare il proprio dolore per la perdita della moglie. Nel corso delle indagini, Voight si confronta con Suzanne, una delle sopravvissute, il cui racconto porta a una scoperta cruciale.

Patrick Flueger è Adam Ruzek

Episodio 05 - Acqua e miele (Water and Honey)

Durante una tempesta, l'ufficiale Kiana Cook e il suo partner intercettano un caso inquietante: una ragazzina di 13 anni viene ritrovata morta in un bosco, con il cranio fracassato. In lontananza, appare la figura di un'altra giovane, e la squadra inizia un'indagine confusa e spettrale.

L'Intelligence sostiene l'agente Cook quando lei e l'altro ufficiale non sono d'accordo. Kiana viene affiancata a Dante Torres, con cui si instaura da subito un'intesa professionale. Si apre anche un caso parallelo legato al guardiano della ragazza: Jess, una delle teen, confessa l'omicidio del suo stesso zio.

Episodio 06 - Pedine (Pawns)

Kim Burgess affronta l'esame per diventare detective, seguita da vicino dalla più esperta detective Suarez. Subito dopo viene coinvolta in un'indagine per omicidio: tre uomini stavano tentando di rubare una marmitta catalitica quando il proprietario dell'auto ha reagito aprendo il fuoco. Uno dei ladri ha risposto, uccidendolo.

Durante l'inseguimento, Burgess provoca involontariamente un incidente mortale: un sospetto viene travolto da un camion, evento che mette in discussione la gestione dell'intervento. Nonostante tutto, riesce a raccogliere impronte digitali che portano all'arresto di Jorge Reyes, affiliato a una gang e coinvolto in una rete organizzata di furti di marmitte catalitiche.

LaRoyce Hawkins interpreta l'Agente Kevin Atwater

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

New Entry

Per la dodicesima stagione di "Chicago P.D.", ci sono due nuovi personaggi ricorrenti di rilievo che si uniscono al cast:

Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook. Viene descritta come un'agente tenace e determinata, che non si tira indietro di fronte alle situazioni più caotiche. Il suo ingresso porta una nuova energia all'unità.

Shawn Hatosy (noto per Animal Kingdom) si unisce nel ruolo del Vice Capo Charlie Reid. Il suo personaggio avrà una relazione interessante con Voight, poiché Reid sembrerebbe condividere e identificarsi con la filosofia e la visione della giustizia di Voight. Il suo arrivo porterà una "nuova dinamica all'unità".

Dove vedere Chicago PD stasera

Le nuove puntata andranno in onda stasera su Italia 1 stasera, lunedì 21 luglio 2025, dalle 21:20. Se non sarà possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è disponibile on demand il terzo episodio della serie.