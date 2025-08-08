Chicago Fire, Med e PD si uniscono in una serata evento, appuntamento con il crossover stasera su Italia 1

Stasera, in prima serata su Italia 1, i fan del One Chicago si preparino a un evento imperdibile. L'universo televisivo creato dal genio di Dick Wolf si unisce in un crossover straordinario che coinvolgerà le tre serie di punta. L'azione prenderà il via con gli eroi della Caserma 51 di Chicago Fire, per poi spostarsi tra i corridoi del Gaffney Chicago Medical Center di Chicago Med. L'epilogo mozzafiato, dove tutte le trame si intrecceranno, andrà in scena nel Distretto 21 di Chicago PD, svelando il finale di questa emergenza che ha sconvolto la Windy City.

Cos'è il One Chicago

Il "One Chicago" è un universo televisivo creato da Dick Wolf, che riunisce tre serie di successo ambientate nella stessa città: Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med. Le serie raccontano le vite e le sfide quotidiane di pompieri, agenti di polizia e medici, spesso intrecciando le loro storie in eventi crossover. Questo universo condiviso permette ai personaggi di apparire in tutti e tre gli show, creando una narrazione corale e dinamica.

Trama del Crossover e degli episodi di questa sera 8 agosto

Una devastante esplosione nel centro di Chicago coinvolge vigili del fuoco, polizia e personale medico in un'operazione di soccorso senza precedenti. Mentre la Caserma 51 combatte tra le fiamme per salvare vite ed evacuare l'edificio, un treno bloccato nei tunnel della metropolitana diventa teatro di emergenze critiche.

One Chicago: una scena della prima parte del Crossover

Kidd, guidata dal dottor Archer, esegue procedure salvavita, mentre i medici del Chicago Med lottano per tenere in vita la poliziotta Platt. Nel frattempo, Voight e la squadra dell'Intelligence indagano sugli uomini armati legati all'esplosione e a un furto di dati sensibili. Una corsa contro il tempo, in tre serie, per salvare la città.

Chicago Fire: In Trincea - Parte I

Una violenta esplosione seguita da un incendio devasta un edificio nel cuore di Chicago, mettendo in allerta tutti i reparti di primo soccorso. Sul posto convergono i mezzi di diverse caserme, tra cui la 51, insieme alle pattuglie della polizia. Il tempo stringe, bisogna salvare quante più vite possibili, evacuare l'edificio, contenere le fiamme e, parallelamente, capire chi possa aver causato un simile disastro.

Chicago Med: In Trincea - Parte II

La tensione si sposta nei tunnel della metropolitana, dove un treno bloccato diventa teatro di emergenze mediche gravissime. Tra i soccorritori, Kidd - pur essendo un paramedico - si trova a eseguire due delicate procedure chirurgiche sotto la guida del dottor Archer. Nel frattempo, vigili del fuoco e polizia collaborano per individuare gli aggressori del sergente Platt e i responsabili dell'esplosione.

Steven Weber nel Crossover

Al pronto soccorso, la dottoressa Lenox lotta per salvare la vita di una poliziotta gravemente ferita, mentre il cuore di Platt si ferma. Sarà Ripley, con un'idea tanto rischiosa quanto brillante, a compiere la mossa decisiva. Parallelamente, Frost e Charles assistono Ellie, una bambina la cui madre - gravemente ustionata - non è ancora stata identificata.

Chicago PD: In Trincea - Parte III

Ruzek rimane intrappolato sotto terra, all'interno di un tunnel della metropolitana, insieme a un gruppo di passeggeri. La squadra dei vigili del fuoco lavora senza sosta per aprire un varco e portarli in salvo. Intanto Voight e i suoi agenti seguono la pista degli uomini armati che hanno sparato a Platt e sottratto un hard disk cruciale per le indagini, determinati a chiudere il caso prima che altri innocenti vengano coinvolti.