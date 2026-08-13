Chicago Med stasera su Italia 1: trama e anticipazioni degli episodi del 13 agosto

Chicago Med torna su Italia 1 con gli episodi 11 e 12 della stagione 11: ecco cosa succede al Gaffney Medical Center, tra casi delicati, scelte difficili e vicende personali dei protagonisti.

Stasera, giovedì 13 agosto, torna l'appuntamento con Chicago Med. A partire dalle 21:30, Italia 1 propone due nuovi episodi dell'undicesima stagione del medical drama ambientato tra le corsie del Gaffney Chicago Medical Center.

Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, la serie rappresenta il terzo capitolo del celebre universo One Chicago, nato con Chicago Fire e proseguito con Chicago P.D.. Anche nei nuovi episodi non mancheranno emergenze mediche complesse, tensioni personali e decisioni difficili che metteranno alla prova il team di medici del Gaffney.

Le trame degli episodi del 13 agosto di Chicago Med

Negli episodi di questa sera, il team del Chicago Med si trova ad affrontare sfide personali e professionali ad alta tensione. Il dottor Charles fa i conti con nostalgie e mai risolti risentimenti del passato, mentre la dottoressa Asher combatte contro il tempo e la burocrazia per un paziente critico. Nel frattempo, il dottor Ripley affronta il ricordo della perdita di Sully prima di ritrovarsi con le spalle al muro per un segreto che rischia di compromettere la sua carriera. Tra scelte etiche vis-à-vis e la costante pressione al pronto soccorso, la tenuta dei medici verrà messa a dura prova.

Steven Weber è il dottor Dean Archer

Episodio 11

La visita di due suoi vecchi e carissimi amici dei tempi della facoltà di medicina riapre antiche ferite e risentimenti mai del tutto superati per il dottor Daniel Charles. Il confronto con loro lo costringe a fare i conti con decisioni del passato, scelte di vita e rimpianti rimasti in sospeso per anni.

Hannah Asher si ritrova ad affrontare un caso clinico particolarmente complesso e delicato. Per garantire le migliori cure possibili alla sua paziente, la dottoressa deve superare una serie di ostacoli burocratici, medici e personali che mettono a dura prova la sua fermezza e il suo giudizio professionale.

Mitch Ripley affronta una giornata emotivamente pesante: ricorre infatti il primo anniversario della scomparsa di Sully, il suo migliore amico. Ripley cerca un modo significativo per onorare la sua memoria e chiudere finalmente un capitolo doloroso legato al suo lutto.

Hope Lauren è Lynne Murphy, Luke Mitchell è Mitch Ripley

Episodio 12

Il dottor Mitch Ripley si trova al centro di una fortissima pressione personale e professionale. Nel corso dell'episodio, un segreto che custodiva da tempo rischia di venire a galla davanti a tutto lo staff dell'ospedale, mettendolo di fronte a una scelta drastica: continuare a nascondere la verità o vuotare il sacco accettandone le conseguenze.

Hannah Asher e Daniel Charles lavorano insieme a un caso diagnostico e psichiatrico estremamente ambiguo. Un paziente presenta sintomi fisici debilitanti che sembrano però legati a un profondo blocco emotivo. Asher e Charles entrano in contrasto sull'approccio terapeutico migliore: una scelta medica diretta contro un percorso psicologico graduale.

Darren Barnet è il dottor John Frost

L'afflusso continuo di casi critici al pronto soccorso spinge al limite la tenuta del team medici-infermieri. Maggie Lockwood e la direzione si trovano a doversi giostrare tra la mancanza di risorse umane e la necessità di garantire priorità ai casi urgenti, portando a momenti di forte tensione tra i corridoi del Chicago Med.

Il cast della stagione 11 di Chicago Med

Nel cast della nuova stagione torna Steven Weber nei panni del dottor Dean Archer, mentre si registra l'uscita di scena di Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, storica caposala del pronto soccorso del Gaffney. Tra le sorprese della stagione anche il ritorno come guest star di Nick Gehlfuss, che riprende il ruolo del dottor Will Halstead.

Confermati inoltre Jessy Schram nei panni della dottoressa Hannah Asher, Luke Mitchell nel ruolo del dottor Mitch Ripley, Sarah Ramos come dottoressa Caitlin Lenox e Darren Barnet nei panni del dottor Brian Boone.

A completare il gruppo dei protagonisti ci sono due volti storici della serie: S. Epatha Merkerson, che interpreta la direttrice dell'ospedale Sharon Goodwin, e Oliver Platt, ancora una volta nei panni dello psichiatra Daniel Charles.