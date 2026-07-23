Chicago Med stasera su Italia 1, anticipazione delle trame del 23 luglio

I medici del Gaffney Chicago Medical Center tornano protagonisti su Italia 1 con tre nuovi episodi dell'undicesima stagione tra casi complessi, emergenze e situazioni personali che metteranno alla prova i protagonisti.

Stasera, giovedì 23 luglio, nuovo appuntamento con Chicago Med. A partire dalle 21:30, Italia 1 trasmetterà tre episodi dell'undicesima stagione del medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center. La serie, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, è il terzo capitolo del franchise One Chicago, nato dal successo di Chicago Fire e completato da Chicago P.D.. Ecco le anticipazioni e le trame della serata.

Le trame degli episodi del 23 luglio di Chicago Med

Negli episodi in onda questa sera, il pronto soccorso del Gaffney si trova ad affrontare una spirale di emergenze mediche ad alto impatto emotivo e forti tensioni personali tra il personale. Owen, figlio di Will Halstead, è in pericolo di vita. Mentre Hannah Asher e Dean Archer arrivano al punto di rottura, Lenox deve comunicare una devastante diagnosi a un futuro padre.

Episodio 3 - Il quasi non basta: Dopo il drammatico cliffhanger dell'episodio precedente, Natalie Manning fa il suo ritorno al Gaffney per assistere suo figlio Owen, gravemente ferito da un colpo di pistola che gli ha danneggiato un rene. Tra tensione e vecchi trascorsi con Will Halstead e Hannah Asher, Natalie decide di donare un rene a suo figlio.

Charles e Theo Rabari

I dottori Caitlin Lenox e John Frost affrontano una richiesta eticamente complessa dai genitori di un paziente in stato di morte cerebrale. Nel frattempo, Daniel Charles e Mitch Ripley lavorano sul caso di un uomo affetto da un'improvvisa e profonda amnesia. Rabari accetta di continuare la sua ricerca al Gaffney.

Episodio 4 - Famiglia ritrovata: il dottor Charles si trova in una corsa contro il tempo per convincere un paziente particolarmente ostinato ad accettare un trattamento salvavita prima che sia troppo tardi.

Il dottor Frost stringe un profondo legame empatico con una giovane paziente affetta da una grave forma di immunodeficienza. La dottoressa Lenox fa una sconcertante scoperta medica su un futuro padre a cui viene diagnosticato un tumore gastrico in fase avanzata.

Mitch Ripley con il piccolo paziente nell'episodio Cosa si nasconde nel buio

Episodio 5 - Cosa si nasconde nel buio: La tensione accumulata tra la Hannah Asher e Dean Archer sulla gestione della co-genitorialità e sul lavoro in reparto arriva al punto di rottura. I dottori Charles e Mitch Ripley indagano sul caso di un ragazzo in affido che soffre della "sindrome del volto da demone" (prosopometamorfopsia), riescono a diagnosticare una rara patologia neurologica.

La vita privata di Sharon Goodwin viene messa a dura prova quando le condizioni di demenza dell'ex marito Bert peggiorano improvvisamente e, dopo un nuovo scatto d'ira, cade a terra e si ferisce.

Il cast della stagione 11 di Chicago Med

Nel cast della nuova stagione torna Steven Weber nei panni del dottor Dean Archer, mentre si registra l'uscita di scena di Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, storica caposala del pronto soccorso del Gaffney. Tra le sorprese della stagione anche il ritorno come guest star di Nick Gehlfuss, che riprende il ruolo del dottor Will Halstead.

Mitch Ripley con il piccolo paziente nell'episodio Cosa si nasconde nel buio

Confermati inoltre Jessy Schram nei panni della dottoressa Hannah Asher, Luke Mitchell nel ruolo del dottor Mitch Ripley, Sarah Ramos come dottoressa Caitlin Lenox e Darren Barnet nei panni del dottor Brian Boone.

A completare il gruppo dei protagonisti ci sono due volti storici della serie: S. Epatha Merkerson, che interpreta la direttrice dell'ospedale Sharon Goodwin, e Oliver Platt, ancora una volta nei panni dello psichiatra Daniel Charles.