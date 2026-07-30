Chicago Med stasera su Italia 1: un blackout sconvolge il Gaffney

Tre nuovi episodi dell'undicesima stagione portano il Gaffney Chicago Medical Center nel caos tra un blackout durante un intervento salvavita segreti di famiglia e pazienti che lottano tra la vita e la morte.

Stasera, giovedì 30 luglio, torna l'appuntamento con Chicago Med. A partire dalle 21:30, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi dell'undicesima stagione del medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center.

Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, la serie è il terzo capitolo del franchise One Chicago, nato dal successo di Chicago Fire e completato da Chicago P.D.. Tra emergenze al limite, drammi personali e colpi di scena, i medici del Gaffney saranno chiamati ad affrontare alcune delle sfide più difficili della loro carriera. Ecco le anticipazioni e le trame degli episodi in onda questa sera.

Le trame degli episodi del 30 luglio di Chicago Med

Al centro della serata ci saranno un drammatico blackout che mette in ginocchio il Gaffney Chicago Medical Center, importanti rivelazioni sul passato di Sharon Goodwin e una corsa contro il tempo per salvare la vita di diversi pazienti. Ecco le anticipazioni degli episodi La nostra storia, Raddoppiare la posta e Minaccia tripla.

Sarah Ramos interpreta la dottoressa Caitlin Lenox

Episodio 6 - La nostra storia

Mentre si prepara a rispettare le ultime volontà di Bert riportate nel testamento biologico, Sharon Goodwin ripercorre i ricordi di famiglia. Trova così il coraggio di svelare ai figli un segreto custodito per anni: il primogenito David non è il figlio biologico di Bert.

Adrian e Lexi arrivano in ospedale dopo un attacco di uno sciame di calabroni scatenato dal ragazzo nel tentativo di distruggere un nido. Lexi versa in condizioni critiche per le troppe punture. La dottoressa Lenox cura Jabo, un tatuatore vedovo svenuto mentre si faceva un tatuaggio.

Parallelamente, Sadie confida ad Hannah Asher le sue difficoltà nel gestire la protesi. Frost invita Naomi a uscire, ma lei rifiuta per evitare complicazioni sul lavoro. Nel frattempo Sadie, pur provando forti sentimenti per Ripley, decide di lasciarlo.

Episodio 7 - Raddoppiare la posta

Un violento temporale colpisce la città, provocando diversi guasti tecnici all'interno dell'ospedale. Jeremy viene ricoverato per una grave emorragia. Archer, Hannah e la dottoressa Kingston devono comunicargli che la chemioterapia non sta più funzionando e che gli restano poche settimane di vita. Per permettergli di vedere la nascita di sua figlia, Archer e Hannah propongono un delicato intervento di citoriduzione con HIPEC.

Frost segue il caso di una ginnasta con vertigini e disturbi visivi durante la sperimentazione di un farmaco ansiolitico. Il dottor Charles sospetta una manipolazione dei dati da parte del responsabile dello studio, ma dovrà ricredersi. Spinta da Hannah, Naomi trova infine il coraggio di confessare a Frost ciò che prova per lui.

Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles e Darren Barnet nel ruolo del Dr. John Frost

Durante la complessa operazione su Jeremy, l'ospedale subisce un improvviso blackout totale, lasciando il paziente in pericolo di vita.

Episodio 8 - Minaccia tripla

Nel caos causato dall'interruzione di corrente, Sharon e Kalmick chiedono spiegazioni ad Archer e alla Kingston per l'emorragia che ha quasi ucciso Jeremy. Il dottor Charles elabora lo stress dell'emergenza parlandone con la sua terapeuta.

Hannah rivela ad Archer un incubo ricorrente legato al timore di perdere la madre durante il parto, riflettendo l'ansia per la situazione di Jeremy. Quando la corrente torna, Jeremy fortunatamente si risveglia.

La dottoressa Lenox viene interrogata dalla polizia e ricostruisce la sua drammatica esperienza durante il blackout: aggredita e resa inconscia da Devin, si è risvegliata nel seminterrato insieme a Faye, in grave insufficienza respiratoria.

Con l'aiuto di Ripley, Lenox esegue un drenaggio toracico d'emergenza per salvare Faye, per poi riuscire a disarmare Devin e immobilizzarlo, mettendo fine al pericolo.

Luke Mitchell nel ruolo del Dr. Mitch Ripley

Il cast della stagione 11 di Chicago Med

Nel cast della nuova stagione torna Steven Weber nei panni del dottor Dean Archer, mentre si registra l'uscita di scena di Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, storica caposala del pronto soccorso del Gaffney. Tra le sorprese della stagione anche il ritorno come guest star di Nick Gehlfuss, che riprende il ruolo del dottor Will Halstead.

Confermati inoltre Jessy Schram nei panni della dottoressa Hannah Asher, Luke Mitchell nel ruolo del dottor Mitch Ripley, Sarah Ramos come dottoressa Caitlin Lenox e Darren Barnet nei panni del dottor Brian Boone.

A completare il gruppo dei protagonisti ci sono due volti storici della serie: S. Epatha Merkerson, che interpreta la direttrice dell'ospedale Sharon Goodwin, e Oliver Platt, ancora una volta nei panni dello psichiatra Daniel Charles.