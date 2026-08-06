Chicago Med stasera su Italia 1: trama degli episodi del 6 agosto

Gli episodi di Chicago Med del 6 agosto raccontano un grave incidente che mette alla prova il pronto soccorso e nuovi casi medici mentre il passato di Frost torna a galla e Archer affronta delicate sfide personali.

Stasera, giovedì 6 agosto, torna l'appuntamento con Chicago Med. A partire dalle 21:30, Italia 1 propone due nuovi episodi dell'undicesima stagione del medical drama ambientato tra le corsie del Gaffney Chicago Medical Center.

Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, la serie rappresenta il terzo capitolo del celebre universo One Chicago, nato con Chicago Fire e proseguito con Chicago P.D.. Anche nei nuovi episodi non mancheranno emergenze mediche complesse, tensioni personali e decisioni difficili che metteranno alla prova il team di medici del Gaffney.

Tra casi al limite e nuove sfide professionali, i protagonisti saranno chiamati ad affrontare situazioni capaci di cambiare gli equilibri dell'ospedale. Ecco le anticipazioni e le trame degli episodi in onda questa sera.

Darren Barnet nel ruolo del dottor John Frost

Le trame degli episodi del 6 agosto di Chicago Med

Nei due episodi di Chicago Med, il team del Gaffney si trova ad affrontare situazioni ad alta tensione: un grave incidente causato da un episodio di rabbia al volante mette alla prova il pronto soccorso, mentre nuovi casi medici portano i dottori davanti a diagnosi difficili. Sul fronte personale, il passato di John Frost torna a farsi sentire e Hannah Asher e Dean Archer devono gestire nuovi equilibri familiari e professionali.

Episodio 9: Colto alla sprovvista

Al Gaffney Chicago Medical Center la tensione aumenta quando un episodio di rabbia stradale provoca un grave incidente e porta tre pazienti contemporaneamente al pronto soccorso, mettendo alla prova il lavoro dell'équipe medica.

Nel frattempo, John Frost si trova a fare i conti con il suo passato quando riappare una sua ex collega del periodo in cui era un giovane attore televisivo.

Sul fronte personale, Hannah Asher e Dean Archer vengono colti di sorpresa dall'arrivo di una persona importante per la vita privata di Hannah, creando nuove tensioni e complicazioni nel loro rapporto.

Jessy Schram e Sarah Ramos nel ruolo delle dottoresse Hannah Asher e Caitlin Lenox

Episodio 10: Ghiaccio in fiamme

Dean Archer e John Frost si occupano di un caso molto difficile: un giocatore universitario di basket arriva in ospedale con una condizione misteriosa e i due medici devono collaborare per trovare una diagnosi.

Nel frattempo, Caitlin Lenox segue il caso di una madre surrogata la cui situazione medica diventa più complessa del previsto, coinvolgendo anche la sua migliore amica.

L'episodio vede sbocciare una nuova frequentazione tra il dottor Frost e la paramedica Novak, ma il vero colpo di scena romantico riguarda il dottor Ripley e la dottoressa Lenox, che a fine puntata si lasciano andare a un inatteso incontro intimo all'interno di uno stanzino del materiale medico.

Dottor Mitch Ripley, interpretato da Luke Mitchell

Il cast della stagione 11 di Chicago Med

Nel cast della nuova stagione torna Steven Weber nei panni del dottor Dean Archer, mentre si registra l'uscita di scena di Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, storica caposala del pronto soccorso del Gaffney. Tra le sorprese della stagione anche il ritorno come guest star di Nick Gehlfuss, che riprende il ruolo del dottor Will Halstead.

Confermati inoltre Jessy Schram nei panni della dottoressa Hannah Asher, Luke Mitchell nel ruolo del dottor Mitch Ripley, Sarah Ramos come dottoressa Caitlin Lenox e Darren Barnet nei panni del dottor Brian Boone.

A completare il gruppo dei protagonisti ci sono due volti storici della serie: S. Epatha Merkerson, che interpreta la direttrice dell'ospedale Sharon Goodwin, e Oliver Platt, ancora una volta nei panni dello psichiatra Daniel Charles.