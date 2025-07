Chicago Med 10 su Italia 1, trama e cast delle puntate in onda stasera 30 luglio

Negli episodi di questa sera: Ripley e Frost scoprono elementi che mettono in dubbio l'ordine di non rianimare di un paziente, Charles si scontra con un'ex specializzanda.

Stasera, mercoledì 30 luglio, Italia 1 si prepara a regalarci una serata all'insegna dell'adrenalina e delle emozioni forti con due nuovi episodi di Chicago Med. La serie, creata dal prolifico Dick Wolf (mente dietro successi come Law & Order) e Matt Olmstead, fa parte del vasto e interconnesso One Chicago Universe, che include anche Chicago Fire e Chicago P.D.. Ecco la trama e il cast degli episodi di questa sera.

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 30 luglio

Ambientata all'interno del frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie racconta il quotidiano di medici, infermieri e personale amministrativo alle prese con situazioni mediche ad alta tensione. Chicago Med alterna interventi d'emergenza a forti intrecci personali, mostrando come le sfide cliniche si mescolino ai dilemmi morali e alle complicate dinamiche tra colleghi. Ogni episodio offre uno sguardo intenso sul lato umano della medicina, tra decisioni difficili e relazioni messe alla prova.

Episodio 7 - La famiglia conta

Naomi si ritrova a gestire un caso critico: Ron, un paziente con un'ascia conficcata nella schiena. Tuttavia, il suo approccio alla situazione le attira le critiche della dottoressa Lenox. Intanto, al pronto soccorso arrivano Declan e una collega, entrambi caduti dalle scale. Le condizioni di Declan sono gravi a causa di una patologia cardiaca preesistente.

Jessy Schram è Hannah Asher

Il problema principale riguarda il suo testamento biologico. L'uomo ha chiaramente espresso la volontà di non essere rianimato. La moglie intende rispettare la sua scelta, mentre la collega insiste per procedere con la rianimazione. Nel frattempo, Hannah si occupa di Greg, un paziente in attesa di trapianto di fegato.

Tuttavia, essendo sobrio da soli tre mesi, non soddisfa i criteri per entrare in lista d'attesa. Charles e Jackie cercano di risalire alle cause della pancreatite di Jemma, un'adolescente arrivata in pronto soccorso per un attacco di panico. Infine, Sharon Goodwin nomina ufficialmente la dottoressa Lenox come unica primario del reparto emergenze.

Episodio 8 - L'amore ci distruggerà

Ripley tenta di ottenere il rilascio anticipato di Sully, ormai malato terminale, ma la sua richiesta viene respinta. Charles prende in carico Ariel, una giovane paziente che sembra aver tentato il suicidio. Ad accompagnarla è la sua psichiatra, la dottoressa Reese - ex specializzanda di Charles - che interpreta l'episodio come un semplice attacco di panico e vuole dimetterla subito. Charles, però, ha seri dubbi su questa valutazione.

Nel frattempo, la dottoressa Lenox si occupa di Aaron, un ragazzo coinvolto in un grave incidente automobilistico. Le sue condizioni sono critiche: rischia di rimanere tetraplegico o addirittura di morire. La puntata si chiude con un drammatico colpo di scena: Sharon Goodwin viene accoltellata all'addome da Cassidy, la vedova di un ex paziente deceduto in ospedale a causa della mancata somministrazione di una trasfusione.

Steven Weber è Dean Archer

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

nel ruolo di Sharon Goodwin Oliver Platt nel ruolo di Daniel Charles

nel ruolo di Daniel Charles Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood

nel ruolo di Maggie Lockwood Steven Weber nel ruolo di Dean Archer

nel ruolo di Dean Archer Jessy Schram nel ruolo di Hannah Asher

nel ruolo di Hannah Asher Luke Mitchell nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley

nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley Sarah Ramos nel ruolo di Caitlin Lenox

nel ruolo di Caitlin Lenox Darren Barnet nel ruolo di John Frost

nel ruolo di John Frost *Natalie Zea: nel ruolo di Jackie Nelson

