Chicago Med 10 su Italia 1, trama e cast delle puntate in onda stasera 23 luglio

Stasera, mercoledì 23 luglio, Italia 1 si prepara a regalarci una serata all'insegna dell'adrenalina e delle emozioni forti con ben tre nuovi episodi di Chicago Med. La serie, creata dal prolifico Dick Wolf (mente dietro successi come Law & Order) e Matt Olmstead, fa parte del vasto e interconnesso One Chicago Universe, che include anche Chicago Fire e Chicago P.D.. Ecco la trama e il cast degli episodi di questa sera.

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 23 luglio

La serie segue il caotico giorno per giorno del pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center e si concentra sulle vite personali e professionali dei medici, infermieri e del personale amministrativo mentre affrontano casi medici complessi e dilemmi etici. Ogni episodio di Chicago Med intreccia storie di emergenze mediche urgenti con le relazioni interpersonali del team, esplorando le sfide emotive e fisiche che affrontano nel salvare vite e nel gestire le proprie.

Episodio 4: Linee Sfocate

Jackie torna in servizio dopo un periodo difficile segnato da problemi psicologici e atti di autolesionismo. Maggie, però, è preoccupata che la sua stabilità sia ancora precaria. Sarà il caso di Tessa, una paziente con un grave disturbo psichico, a dimostrare quanto Jackie possa essere una risorsa preziosa per il reparto, rivelando una forza inaspettata.

Marlyne Barrett, Luke Mitchell e Devin Kawaoka

Nel frattempo, Hannah è profondamente scossa dalla tragica perdita di Elise, la paziente deceduta dopo il parto. Cerca di lenire il dolore immergendosi completamente nel lavoro e tenendo tutti a distanza. A complicare le cose, la dottoressa Lenox introduce un briefing settimanale sul caso più significativo della settimana precedente. Il primo di questi incontri è dedicato proprio a Elise, riaprendo la ferita di Hannah, ma offrendole al contempo l'opportunità di ritrovare se stessa.

Episodio 5: Cattive Abitudini

La notte di Halloween porta un'ondata di pazienti all'ospedale. Intanto, Sharon Goodwin rientra a casa e, sentendo dei rumori, si rende conto che qualcuno si è introdotto. Spaventata, apre la porta per uscire e si trova di fronte Kyle, il figlio della vicina Helen. Non riconoscendolo a causa del suo travestimento, gli spruzza addosso uno spray urticante.

In ospedale, Olivia, una ragazza incinta con il figlio autistico Leo, arriva per una visita. Hannah la accoglie nel suo nuovo ambulatorio ginecologico, che gestisce insieme a Maggie. Nonostante un battito fetale inizialmente preoccupante, la situazione si risolve. Parallelamente, Leo ha una crisi, e inaspettatamente, è proprio la dottoressa Lenox a riuscire a calmarlo, mostrando una sensibilità finora sconosciuta. Il dottor Charles si occupa di Ted, un uomo affetto da asma che sembra presentare anche un disturbo psichiatrico.

S. Epatha Merkerson e Ato Essandoh

Episodio 6: Non Ti Scordar Di Me

Lo scontro tra Archer e Lenox si acuisce nel drammatico caso di Jordan, un ragazzo precipitato da un costone roccioso durante una frana. Con gravi fratture al cranio e una situazione critica, Lenox appoggia l'intervento chirurgico proposto da Abrams, mentre Archer preferirebbe una terapia conservativa. La tensione tra i due primari raggiunge l'apice quando Lenox, con un vero e proprio colpo di mano e l'autorizzazione del tutore legale, impone l'intervento, che purtroppo avrà un esito tragico.

Il dottor Charles aiuta Cody, un amico di Jordan rimasto ferito nella stessa frana, a superare un grave trauma del passato riemerso in seguito all'incidente. Nel frattempo, Hannah e Maggie, durante la giornata inaugurale del loro ambulatorio mobile, assistono Sylvie, un'adolescente, nel parto di una bellissima bambina. Subito dopo la nascita, scoprono che Sylvie aveva tenuto segreta la gravidanza alla madre, Donna.

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso. Purtroppo, la stagione vede anche l'assenza di un volto amato dai fan, quello del Dottor Crockett Marcel, interpretato da Dominic Rains, che non fa più parte del cast.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

Oliver Platt nel ruolo di Daniel Charles

Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood

Steven Weber nel ruolo di Dean Archer

Jessy Schram nel ruolo di Hannah Asher

Luke Mitchell nel ruolo di Mitchell 'Mitch' Ripley

Sarah Ramos nel ruolo di Caitlin Lenox

Darren Barnet nel ruolo di John Frost

Natalie Zea nel ruolo di Jackie Nelson

