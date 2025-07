Chicago Med 10 da stasera su Italia 1 in prima visione: le anticipazioni di mercoledì 16 luglio

L'estate alza la temperatura anche in corsia e stasera, mercoledì 16 luglio, in prima serata su Italia 1, tornano le storie ad alto tasso di adrenalina di Chicago Med. La decima stagione parte con un triplo appuntamento che promette di tutto: drammi medici, scontri di potere e relazioni che si intrecciano tra i corridoi del Chicago Medical Center. Ma cosa ci attende nei nuovi episodi?

Chicago Med, la decima stagione inizia stasera su Italia 1

Oliver Platt in Chicago Med

Si parte col botto (letteralmente). Una nave passeggeri si ribalta e manda in tilt il pronto soccorso. Il personale è al limite e l'unica soluzione per Sharon Goodwin è giocare subito una carta nuova: la Dr.ssa Caitlin Lenox, new entry con idee forti e zero voglia di farsi mettere i piedi in testa. Il suo impatto con il Dr. Archer è tutto tranne che soft e i due iniziano subito a beccarsi su ogni decisione. Intanto la Dr.ssa Asher fronteggia un caso impossibile, mentre Ripley si ritrova impelagato in una grana personale che rischia di travolgerlo.

Riorganizzazioni dolorose e verità scomode

Nel secondo episodio, la fusione con un altro ospedale mette tutti sotto pressione. Tagli al personale, volti familiari che devono andarsene e un clima di tensione crescente serpeggia durante tutta la puntata. Maggie Lockwood cerca di reggere il colpo, ma anche lei fatica. Sul fronte privato, invece, la relazione tra Ripley e Asher si riaccende, ma le complicazioni non mancano: lui ha coperto un amico gravemente malato che ha commesso un'aggressione, e ora rischia il posto. Quale sarà il suo destino?

Chicago Med 10, tre gli episodi in chiaro mercoledì 16 luglio

Chicago Med

Nel terzo episodio, l'onda lunga dell'incidente si fa sentire. Il Dr. Charles (Oliver Platt) segue una donna segnata dalla paura e dalla solitudine, con un figlio in condizioni critiche. Intanto, Lenox e Archer continuano a sfidarsi a colpi di ideali e strategie, mentre Sharon cerca l'impossibile: tenere tutto insieme.

Appuntamento fisso del mercoledì

Chicago Med 10 debutta questa sera in chiaro e andrà in onda ogni mercoledì alle 21.20 su Italia 1, ma gli episodi saranno disponibili sempre anche su Mediaset Infinity. Un appuntamento fisso super gradito per gli amanti del medical drama che si sofferma uno dei più apprezzati nel panorama seriale.