Chicago Med 10 su Italia 1, trama e cast delle puntate in onda stasera 6 agosto

Stasera, mercoledì 6 agosto, Italia 1 si prepara a regalarci una serata all'insegna dell'adrenalina e delle emozioni forti con due nuovi episodi di Chicago Med. La serie, creata dal prolifico Dick Wolf (mente dietro successi come Law & Order) e Matt Olmstead, fa parte del vasto e interconnesso One Chicago Universe, che include anche Chicago Fire e Chicago PD. Ecco la trama e il cast degli episodi di questa sera.

Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 6 luglio

Ambientata all'interno del frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie racconta il quotidiano di medici, infermieri e personale amministrativo alle prese con situazioni mediche ad alta tensione. Chicago Med alterna interventi d'emergenza a forti intrecci personali, mostrando come le sfide cliniche si mescolino ai dilemmi morali e alle complicate dinamiche tra colleghi. Ogni episodio offre uno sguardo intenso sul lato umano della medicina, tra decisioni difficili e relazioni messe alla prova.

Episodio 9 - Nessun amore

Archer presta soccorso alla signora Goodwin dopo l'aggressione e propone un intervento delicatissimo, ma Tara e Dennis si oppongono, negandogli il consenso. Nel frattempo, Sarah denuncia Charles per il modo in cui sta gestendo il caso di Ariel. Abrams deve operare al cervello Allie, una giovanissima paziente, ma la ragazza rifiuta perché non vuole che le vengano tagliati i capelli. Nonostante le difficoltà, Archer riesce a operare con successo la Goodwin, mentre Charles trova un chiarimento con Sarah. In seguito, la Goodwin chiede ad Archer di annullare le proprie dimissioni.

Jessy Schram è Hannah Asher

Episodio 10 - Cuori spezzati

Ripley cerca di convincere Lenox a trattenere Sully in ospedale ancora per qualche giorno. Nel frattempo, Hannah incontra la sorella Lizzy, che le chiede di redigere una falsa diagnosi per ottenere dei farmaci che potrebbero aiutarla a rimanere incinta. Archer prende in cura Sloane, una paziente che sembra soffrire solo di mal di schiena, ma che improvvisamente va in arresto cardiaco. Intanto Lenox tenta di anticipare l'intervento per separare i gemelli siamesi Powell ed Elijah, nella speranza di salvare almeno uno di loro, poiché Elijah è affetto da un grave sarcoma. L'operazione viene eseguita, ma Powell non sopravvive.

Cast principale della nuova stagione della serie televisiva

La decima stagione di Chicago Med, la serie è stata rinnovata , porta con sé alcune nuove e intriganti figure che promettono di scuotere gli equilibri del Gaffney Chicago Medical Center. Tra le new entry spiccano la Dottoressa Caitlin Lenox, interpretata da Sarah Ramos, una primaria delle emergenze determinata a rimettere in riga l'ospedale, e il Dottor John Frost, interpretato da Darren Barnet, un giovane specializzando in pediatria con un passato misterioso.