Chicago Fire: Taylor Kinney è intenzionato a prendersi una pausa dalla serie NBC?

Nuove indiscrezioni e voci dal set di Chicago Fire suggeriscono che Taylor Kinney stia per prendersi una pausa dalla serie NBC.

Chicago Fire, la nota serie targata NBC, è senza dubbio uno dei prodotti attualmente più longevi sul mercato. Lavorare in una storia del genere, con oltre 200 episodi all'attivo, comporta un insieme di sacrifici cui si sottopongono quotidianamente cast e team sul set. Gli abbandoni e le pause non sono quindi una novità, anche se a volte si scontrano con il gusto dei fan. In tema stop e saluti, Deadline ha recentemente riportato che Taylor Kinney starebbe prendendosi una pausa dal lavoro.

Anastasia Griffith e Taylor Kinney nell'episodio Stuck di Trauma

L'attore interpreta Kelly Severide in Chicago Fire, uno dei personaggi più amati e conosciuti fino ad ora, essendo comparso fin dal lancio della serie avvenuto nel 2012. Una fonte vicina alla produzione avrebbe ora confermato a Deadline che Kinney si sta congedando dal set, per occuparsi di una questione connessa con la sua sfera personale.

Si pensa, inoltre, che il cast e la troupe di Chicago Fire siano stati informati di questa pausa, forse con una riscrittura generale delle sceneggiature future.

Per adesso non abbiamo ancora nessun commento o dichiarazione ufficiale sull'argomento, v'invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute pinze.