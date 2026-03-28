Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. rinnovate per una nuova stagione

Le tre serie della NBC sono state tutte rinnovate per un'altra stagione, confermando il continuo interesse del pubblico per la televisione lineare e tradizionale

Secondo quanto appreso da Variety, Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med sono state tutte rinnovate dalla NBC.

Grazie a questi rinnovi, Chicago Fire arriverà alla sua quindicesima stagione, Chicago P.D. alla quattordicesima e Chicago Med alla dodicesima. Tutte e tre le serie torneranno con le nuove stagioni in autunno, per la stagione televisiva 2026-2027.

I rinnovi, che erano dati per certi già da tempo, sono stati annunciati ancora prima del solito. La NBC di solito annuncia i rinnovi per il franchise One Chicago ad aprile, in vista della presentazione degli upfront di NBCUniversal agli inserzionisti, che si tiene a maggio.

Christian Stolte è Randy 'Mouch' McHolland

One Chicago, le serie registrano numeri solidi tra TV e streaming

Tutte e tre le serie continuano a registrare ottimi ascolti nel palinsesto serale della NBC, nonostante siano ormai giunte alla fase finale della loro messa in onda. Continuano a trainare il palinsesto del mercoledì sera della NBC, andando in onda una dopo l'altra.

Il 4 marzo, la NBC ha trasmesso un altro crossover della serie One Chicago, grazie al quale tutte e tre le serie hanno raggiunto i picchi stagionali in termini di audience totale.

La Wolf Entertainment di Dick Wolf intrattiene rapporti molto solidi con la NBC nell'ambito del ricco accordo quadro stipulato con la Universal Television. I rinnovi per Law & Order, Law & Order: SVU e Law & Order: Organized Crime sono ancora in sospeso.

Le altre serie già rinnovate da NBC

La NBC ha già rinnovato le commedie Happy's Place e St. Denis Medical. Sono ancora in sospeso le decisioni relative alle comedy Stumble e The Fall and Rise of Reggie Dinkins. La NBC deve inoltre prendere decisioni definitive su The Hunting Party e Brilliant Minds, anche se quest'ultima serie è stata recentemente ritirata dal palinsesto, il che non fa ben sperare per il suo futuro.

La NBC ha anche fatto una sorta di ritorno alla stagione dei pilot quest'anno, con la rete che sta attualmente valutando un reboot di The Rockford Files con David Boreanaz e una nuova serie di Dick Wolf intitolata What the Dead Know, tra le altre.