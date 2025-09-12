Chicago Fire 13: stasera 12 settembre su Italia 1 finale di stagione tra addii, nuove vite e amori ritrovati

Questa sera, venerdì 5 settembre, su Italia 1 andranno in onda gli ultimi tre episodi della tredicesima stagione di Chicago Fire. La serie, parte del franchise One Chicago ideato da Derek Haas e Michael Brandt, sarà trasmessa a partire dalle 21:20. Anticipazioni: Severide a rischio, Stella fa un annuncio importante e l'amore tra Violet e Carver si riaccende tra addii e colpi di scena.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera 12 settembre

La serie racconta la vita dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 di Chicago, tra interventi ad alto rischio, drammi personali e legami profondi. Guidati dal coraggio e dal senso di squadra, i protagonisti affrontano incendi, salvataggi e sfide quotidiane, mostrando come il confine tra lavoro e vita privata spesso si intrecci in modo indissolubile. Chicago Fire è stata rinnovata per la quattordicesima stagione.

Episodio 20 - Turno Infernale

Stella e Kelly sembrano finalmente aver trovato il loro bambino adottivo: una giovane ragazza, incinta e non pronta a diventare madre, ha deciso di affidare la piccola alla coppia. Tuttavia, quando entra in travaglio a causa dell'astinenza da oppiacei e dà alla luce la bambina, cambia idea all'ultimo momento, lasciando Kidd e Severide devastati dal dolore.

Taylor Kinney e Miranda Rae Mayo

Nel frattempo, alla Caserma 51 arriva Ambrose, un revisore dell'efficienza, proprio mentre il personale è ridotto al minimo. Dopo un'attenta valutazione, l'uomo riconosce l'impegno della squadra e li promuove, ma li mette anche in guardia: la città sta per imporre tagli drastici che potrebbero portare a licenziamenti e pensionamenti forzati, minacciando la carriera di veterani come Herrmann e Mouch.

Episodio 21 - Il cattivo ragazzo

Robert Franklin, l'uomo che in passato aveva causato accidentalmente la morte di Monica Pascal, rimane coinvolto in un nuovo incidente che lo lascia in fin di vita. I sospetti si concentrano subito sul capo Dom Pascal, ma la verità si rivela molto più intricata, mentre la caserma deve fare i conti con tensioni interne e una possibile minaccia esterna.

Intanto, il legame tra Stella Kidd e Natalie si fa sempre più solido, Violet Mikami ottiene un'importante opportunità professionale e l'episodio si avvia verso un sorprendente colpo di scena, che prepara il terreno per un finale di stagione esplosivo.

Dermot Mulroney è il Comandante Dom Pascal

Episodio 22 - Doveva finire così

Il Capo Pascal viene finalmente prosciolto dalle accuse di omicidio grazie all'intervento del tenente Vale, mentre Kelly Severide non esita a mettere a rischio la propria carriera pur di sostenerlo. Nel frattempo, Stella Kidd si trova a gestire le difficoltà della sua vita familiare insieme alla sorella Natalie, mentre Herrmann comprende che il lavoro d'ufficio non fa per lui e sceglie di dimettersi per restare al fianco di Mouch.

In un inatteso colpo di scena, Stella annuncia di essere incinta. Intanto, Carver e Violet riaccendono la loro relazione, anche se il loro futuro rimane incerto: Carver, infatti, è destinato a trasferirsi a Denver. (Lars Daniel Kyri e Jake Lockett non torneranno nella quattordicesima stagione. Come riportato da Deadline, le loro uscite sarebbero legate a tagli di budget.)

Cast della tredicesima stagione

La nuova stagione di Chicago Fire riporta in scena i protagonisti storici della Caserma 51, affiancati da nuovi volti che arricchiscono le dinamiche del team. Scopriamo chi farà parte del cast principale in questa inedita emozionante serie di episodi.

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway - Jack Damon

- Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal

- Comandante Dom Pascal Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak

- Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak KaDee Strickland - Monica Pascal

Nel video caricato su Mediaset Infinity l'episodio 19: Danno permanente