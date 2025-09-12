Chicago Fire 13: stasera 12 settembre su Italia 1 finale di stagione tra addii, nuove vite e amori ritrovati

Questa sera, venerdì 5 settembre, su Italia 1 andranno in onda gli ultimi tre episodi della tredicesima stagione di Chicago Fire. La serie, parte del franchise One Chicago ideato da Derek Haas e Michael Brandt, sarà trasmessa a partire dalle 21:20. Anticipazioni: Severide a rischio, Stella fa un annuncio importante e l'amore tra Violet e Carver si riaccende tra addii e colpi di scena.
Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera 12 settembre
La serie racconta la vita dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 di Chicago, tra interventi ad alto rischio, drammi personali e legami profondi. Guidati dal coraggio e dal senso di squadra, i protagonisti affrontano incendi, salvataggi e sfide quotidiane, mostrando come il confine tra lavoro e vita privata spesso si intrecci in modo indissolubile. Chicago Fire è stata rinnovata per la quattordicesima stagione.
Episodio 20 - Turno Infernale
Stella e Kelly sembrano finalmente aver trovato il loro bambino adottivo: una giovane ragazza, incinta e non pronta a diventare madre, ha deciso di affidare la piccola alla coppia. Tuttavia, quando entra in travaglio a causa dell'astinenza da oppiacei e dà alla luce la bambina, cambia idea all'ultimo momento, lasciando Kidd e Severide devastati dal dolore.
Nel frattempo, alla Caserma 51 arriva Ambrose, un revisore dell'efficienza, proprio mentre il personale è ridotto al minimo. Dopo un'attenta valutazione, l'uomo riconosce l'impegno della squadra e li promuove, ma li mette anche in guardia: la città sta per imporre tagli drastici che potrebbero portare a licenziamenti e pensionamenti forzati, minacciando la carriera di veterani come Herrmann e Mouch.
Episodio 21 - Il cattivo ragazzo
Robert Franklin, l'uomo che in passato aveva causato accidentalmente la morte di Monica Pascal, rimane coinvolto in un nuovo incidente che lo lascia in fin di vita. I sospetti si concentrano subito sul capo Dom Pascal, ma la verità si rivela molto più intricata, mentre la caserma deve fare i conti con tensioni interne e una possibile minaccia esterna.
Intanto, il legame tra Stella Kidd e Natalie si fa sempre più solido, Violet Mikami ottiene un'importante opportunità professionale e l'episodio si avvia verso un sorprendente colpo di scena, che prepara il terreno per un finale di stagione esplosivo.
Episodio 22 - Doveva finire così
Il Capo Pascal viene finalmente prosciolto dalle accuse di omicidio grazie all'intervento del tenente Vale, mentre Kelly Severide non esita a mettere a rischio la propria carriera pur di sostenerlo. Nel frattempo, Stella Kidd si trova a gestire le difficoltà della sua vita familiare insieme alla sorella Natalie, mentre Herrmann comprende che il lavoro d'ufficio non fa per lui e sceglie di dimettersi per restare al fianco di Mouch.
In un inatteso colpo di scena, Stella annuncia di essere incinta. Intanto, Carver e Violet riaccendono la loro relazione, anche se il loro futuro rimane incerto: Carver, infatti, è destinato a trasferirsi a Denver. (Lars Daniel Kyri e Jake Lockett non torneranno nella quattordicesima stagione. Come riportato da Deadline, le loro uscite sarebbero legate a tagli di budget.)
Cast della tredicesima stagione
La nuova stagione di Chicago Fire riporta in scena i protagonisti storici della Caserma 51, affiancati da nuovi volti che arricchiscono le dinamiche del team. Scopriamo chi farà parte del cast principale in questa inedita emozionante serie di episodi.
- Taylor Kinney - Kelly Severide
- David Eigenberg - Christopher Herrmann
- Joe Miñoso - Joe Cruz
- Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland
- Miranda Rae Mayo - Stella Kidd
- Daniel Kyri - Darren Ritter
- Hanako Greensmith - Violet Mikami
- Jake Lockett - Sam Carver
- Michael Bradway - Jack Damon
- Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal
- Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak
- KaDee Strickland - Monica Pascal
Nel video caricato su Mediaset Infinity l'episodio 19: Danno permanente