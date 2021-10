Chicago Fire: Jesse Spencer lascia la serie dopo 10 stagioni

Jesse Spencer lascia Chicago Fire dopo 10 stagioni, il suo personaggio Matt Casey si trasferirà in Oregon per occuparsi dei figli del defunto collega Andy Darden.

La longeva serie NBC Chicago Fire dice addio a Jesse Spencer, che ha deciso di lasciare lo show dopo 10 stagioni in occasione del 200° episodio. Il personaggio di Spencer, Matthew Casey, si trasferirà in Oregon per occuparsi di Griffin e Ben Darden, figli della leggenda di Firehouse 51 Andy Darden, morto nella premiere della serie.

Chicago Fire: Jesse Spencer nell'episodio God Has Spoken

"Per me si concludono dieci anni", ha commentato Jesse Spencer con Deadline. "Penso che sia stata abbastanza naturale la scelta di andarsene, si trasferirà per tre anni, ma è davvero così? Non lo sappiamo. È passato molto tempo da quando questi compagni hanno attraversato la vita e la morte insieme. È difficile dire addio, era un finale agrodolce, ma mi è piaciuto molto e ci siamo fatti un po' di risate".

La famiglia Darden - inclusa Heather, la vedova di Andy - sono apparsi periodicamente nelle prime due stagioni di Chicago Fire e hanno visto Matt assumersi il ruolo di tutore dei fratelli quando Heather è finita in carcere dopo aver provocato un incidente d'auto mortale mentre guidava ubriaca.

Dopo che Heather è stata rilasciata, si è trasferita con la famiglia in Oregon lasciando sia Chicago che Casey fino alla stagione 10, quando Griffin riappare e rivela a Matt che la sua famiglia è instabile e la madre è stata arrestata per la quarta volta per guida in stato di ubriachezza. Matt decide così di lasciare Chicago nell'episodio 5, annunciando l'intenzione di trasferirsi in Oregon per occuparsi di Griffin e Ben. La sua partenza porta grandi complicazioni per la sua relazione con Sylvie Brett (Kara Killmer), che sostiene la sua decisione e accetta di provare a far andare avanti una relazione a distanza.

"Devo trasferirmi in Oregon", dice Matt a Sylvie nell'episodio. "L'assistente sociale ha detto che non c'è alcuna reale possibilità che io possa portare qui Griffin e Ben, e se non accetto la loro tutela verranno separati e sistemati in due diverse famiglie affidatarie. Stanno entrambi lottando così tanto e si sentono già così soli, questo potrebbe distruggerli".