Chicago Fire 13, stasera 5 settembre su Italia 1: Severide riapre un caso del passato legato a Stella

Questa sera, venerdì 5 settembre, su Italia 1 andranno in onda tre nuovi episodi della tredicesima stagione di Chicago Fire. La serie, parte del franchise One Chicago ideato da Derek Haas e Michael Brandt, sarà trasmessa a partire dalle 21:20: oggi vedremo la squadra affrontare ferite del passato, risolvere misteri e fare scelte difficili che metteranno alla prova legami e responsabilità.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera 29 agosto

La serie racconta la vita dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 di Chicago, tra interventi ad alto rischio, drammi personali e legami profondi. Guidati dal coraggio e dal senso di squadra, i protagonisti affrontano incendi, salvataggi e sfide quotidiane, mostrando come il confine tra lavoro e vita privata spesso si intrecci in modo indissolubile. Chicago Fire è stata rinnovata per la quattordicesima stagione.

Episodio 17 - Una bestia come questa

Stella prende sotto la sua ala una ragazza in difficoltà interessata al programma Girls on Fire, mentre Violet e Novak indagano su una serie di emergenze mediche legate a una palestra, scoprendo infine che il proprietario vendeva steroidi non autorizzati mescolati con un sedativo. Sul piano personale, Violet continua a lottare con le difficoltà nell'aprirsi a Flynn, mentre cresce l'attesa per il ritorno di Carver.

Chicago-Fire: episodio l'indagine

Episodio 18 - L'indagine

Il Vice Commissario Boden fa il suo ritorno alla caserma 51 per indagare su un devastante incendio domestico che ha lasciato il vigile del fuoco Damon in condizioni critiche, dopo essere stato accidentalmente lasciato indietro durante le operazioni di soccorso. La situazione era precipitata a causa di molteplici fattori: guasti alle comunicazioni radio, problemi di traffico che hanno rallentato l'intervento e un'evacuazione resa difficile da una serie di incomprensioni.

Tutto ciò aveva sollevato dubbi sulla gestione dell'emergenza e sulla leadership del nuovo comandante, Pascal.L'indagine di Boden, però, ha fatto emergere la verità: le gravi ferite riportate da Damon non erano dovute a errori individuali, ma a un improvviso crollo strutturale dell'edificio. Conclusione che ha permesso di scagionare la squadra, confermando la professionalità e la solidità del gruppo sotto la guida attuale di Pascal.

Episodio 19 - Danno permanente

Kelly Severide si ritrova a indagare su un incendio domestico avvenuto dieci anni prima, un caso che in passato aveva visto Stella Kidd tra i primi soccorritori. L'inchiesta lo porta a rimettere in discussione alcuni dettagli mai chiariti e a concentrarsi su Natalie, una giovane donna che lui stesso aveva salvato da bambina durante quell'intervento, ma la cui presenza oggi sembra avvolta nel mistero.

Chicago Fire: Danno permanente

Parallelamente, Violet e Carver si mettono sulle tracce di un paramedico che ha abbandonato un paziente in piena emergenza, cercando di capire le motivazioni dietro il suo gesto e le conseguenze che potrebbe avere. Nel frattempo, Novak deve affrontare un problema personale non da poco: il rischio concreto di perdere la propria casa a causa di uno sfratto imminente.

Cast della tredicesima stagione

La nuova stagione di Chicago Fire riporta in scena i protagonisti storici della Caserma 51, affiancati da nuovi volti che arricchiscono le dinamiche del team. Scopriamo chi farà parte del cast principale in questa inedita emozionante serie di episodi.

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway - Jack Damon

- Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal

- Comandante Dom Pascal Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak

- Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak KaDee Strickland - Monica Pascal

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo delle puntate del 5 settembre