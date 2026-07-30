Il Commissario Rex, stasera su Rai 2: trama, cast e durata dell’episodio del 30 luglio

Torna in prima visione su Rai 2 Il Commissario Rex con il secondo episodio dell'undicesima stagione. Nella puntata in onda giovedì 30 luglio, il celebre cane poliziotto affianca il commissario Max Steiner in una nuova indagine ambientata a Vienna. Ecco la trama, il cast e la durata dell'episodio.

Quello in onda questa sera è il reboot di Kommissar Rex, la serie nata nel 1994 e diventata, nel corso degli anni, uno dei più grandi cult televisivi degli anni '90. La produzione austriaca ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, affermandosi in oltre 120 Paesi.

Nel corso degli anni, il celebre franchise ha dato vita a numerose versioni e produzioni. Tra queste, la serie italiana, ambientata a Roma e sviluppata nell'arco di sette stagioni, la canadese Hudson & Rex, tuttora in onda, oltre ad alcune produzioni polacche e slovacche.

Una scena dall'episodio Pane e vita

Trama, cast e durata dell'episodio del 30 luglio

Il fornaio Hans Schlager viene trovato morto all'interno del forno del suo laboratorio dal figlio Manuel. Inizialmente sembra un incidente, ma l'autopsia e i rilievi della polizia confermano che si tratta di un omicidio.

Le indagini del commissario Max Steiner, dell'ispettore Felix Burger e di Rex rivelano presto che la vittima era una persona molto scontrosa e autoritaria, con numerosi contrasti nel quartiere. Tra i sospettati figurano: il figlio Manuel; una farmacista con cui aveva avuto forti litigi; un libraio vicino di casa e altre persone del vicinato che avevano motivi di rancore nei suoi confronti.

Michael Edlinger

Mentre Max e Felix interrogano i sospettati e ricostruiscono gli ultimi movimenti della vittima, Rex segue una traccia olfattiva decisiva. L'intuizione del cane porta gli investigatori a scoprire cosa è realmente accaduto la notte del delitto. Le prove raccolte permettono infine di identificare il vero assassino e il movente, legato a rapporti personali e a un conflitto degenerato in tragedia.

Nel cast troviamo Maximilian Brückner nel ruolo del commissario Max Steiner, affiancato da Ferdinand Seebacher, che interpreta l'ispettore Felix Burger, e da Doris Golpashin, nei panni del maggiore Evelyn Leitner. Alfred Dorfer interpreta il medico legale, il dottor Tom Wippler. Completano il cast principale Sophie Borchardt e Marie Burchard. L'episodio ha una durata di circa 90 minuti e terminerà intorno alle 23:05, quando Rai 2 lascerà spazio alla serie N.C.I.S. Origins.