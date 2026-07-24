Chicago Fire 14, stasera su Italia 1: Il dramma di Herrmann e la scelta di Stella

Questa sera, venerdì 24 luglio su Italia 1, appuntamento con Chicago Fire 14, con tre nuovi episodi consecutivi che metteranno ancora una volta alla prova i protagonisti della Caserma 51. Tra emergenze, scelte difficili e situazioni personali sempre più delicate, Herrmann dovrà affrontare le conseguenze di un dramma familiare, mentre Cruz si troverà alle prese con un incontro misterioso. Spazio anche a Violet e Novak, impegnate in interventi sempre più rischiosi, e a Stella e Severide, chiamati a confrontarsi con una decisione importante che coinvolge Isaiah.

Chicago Fire 14, cosa succede nel triplo appuntamento di stasera

La serata si apre con un episodio incentrato sulle conseguenze del dramma che colpisce la famiglia Herrmann, per poi proseguire con il quinto episodio della stagione, tra misteri e fantasmi del passato. A chiudere il triplo appuntamento sarà una scelta importante per Stella e una nuova emergenza che metterà Violet e Novak davanti a una situazione estrema.

Episodio 4

L'episodio prende una piega drammatica quando la Caserma 51 arriva via radio una chiamata di soccorso per un devastante incendio in un'abitazione privata: si tratta proprio della casa di Christopher Herrmann. Nonostante la 51 non sia la squadra di prima risposta inviata sul posto, i vigili si precipitano a dare supporto. Herrmann tenta impulsivamente di rientrare in casa per salvare le cose di famiglia, mettendo a rischio la propria vita.

Kelly Severide e Christopher Herrmann

È la recluta Sal Vasquez a dover intervenire con la forza per trascinarlo fuori prima che il rogo prenda del tutto il sopravvento. La casa viene distrutta, lasciando la famiglia Herrmann colpita e senza nulla, ma la squadra si unisce compatta per sostenerli.

Parallelamente, Vasquez continua a scavare nel passato della sua famiglia, in particolare sul caso Bianchi legato a suo padre (un ex poliziotto finito in prigione con l'accusa di aver fabbricato fittiziamente delle prove). Violet e Novak devono condurre una sessione con il nuovo protocollo di addestramento. Per decisione strategica di Severide, viene assegnato loro Capp come allievo/addestrando.

Episodio 5

Durante un intervento d'emergenza in un condominio in fiamme, Joe Cruz viene indirizzato da un anziano signore verso l'appartamento K per salvare una donna rimasta intrappolata. Cruz riesce a trarla in salvo, ma subito dopo l'uomo svanisce nel nulla. Incuriosito, Cruz cerca di scoprire l'identità del suo misterioso alleato. Alla fine della giornata, la paramedica Violet Mikami scopre che l'uomo (Daniel Grady) era un vecchio residente dell'appartamento K deceduto ben tre anni prima. L'episodio lascia intendere che Cruz sia stato letteralmente guidato dal "fantasma" del vecchio inquilino per salvare la donna.

Violet Mikami e Hanako Greensmith

Dopo la distruzione della sua casa nell'episodio precedente, Christopher Herrmann fa fatica ad accettare la perdita dei ricordi di una vita e rifiuta con frustrazione le manifestazioni di commiserazione. Per aiutarlo senza farlo sentire a disagio, Mouch e la squadra della Caserma 51 organizzano una raccolta fondi* al pub Molly's, unendola a una festa di costume per Halloween per attirare più clienti. L'evento si rivela un grande successo economico e morale, ricordando a Herrmann e alla sua famiglia che non sono soli nell'affrontare questa rinascita.

I ricatti emotivi del padre di Sal Vasquez diventano sempre più opprimenti. Ray spinge il figlio ad accantonare la ricerca della verità e a implorare aiuto direttamente al vedovo della vittima, affinché testimoni a suo favore all'udienza per la libertà condizionale. Il padre arriva a insinuare di aver mosso i fili nell'ombra per far assegnare Sal alla prestigiosa Caserma 51.

Episodio 6

Stella Kidd si dedica anima e corpo ad aiutare Isaiah, il ragazzo in affido temporaneo preso in custodia da lei e Severide. Il giovane scopre le complesse cure post-operatorie necessarie per sua madre e Stella fa l'impossibile per trovarle la migliore struttura di assistenza a lungo termine. Con il supporto della dottoressa Sharon Goodwin (da Chicago Med), Stella organizza un piano per trasferire la madre di Isaiah in un centro specializzato a Cleveland. Per accompagnare il ragazzo e aiutarlo nella transizione, Stella decide di lasciare temporaneamente Chicago e partire con lui.

Brandon Larracuente, interpreta Sal Vasquez

Chicago Fire 14: il cast confermato e le novità della nuova stagione

La quattordicesima stagione di Chicago Fire conferma alcuni dei volti più amati della Caserma 51 e introduce nuovi personaggi destinati a cambiare gli equilibri della squadra. Tornano Taylor Kinney nei panni di Kelly Severide, Miranda Rae Mayo come Stella Kidd, David Eigenberg nel ruolo di Christopher Herrmann, Joe Minoso come Joe Cruz, Christian Stolte nei panni di Mouch e Hanako Greensmith come Violet Mikami.

Tra i nuovi ingressi spicca Brandon Larracuente, che interpreta il vigile del fuoco Sal Vasquez, un nuovo membro della squadra il cui arrivo alla Caserma 51 porta subito tensioni e nuove dinamiche. Confermato anche Dermot Mulroney nei panni del comandante Dom Pascal, chiamato a guidare il gruppo in una fase segnata da difficoltà operative e tagli al bilancio.

Ritorna inoltre Daniel Kyri come Darren Ritter, mentre la stagione segna l'uscita di alcuni personaggi presenti negli anni precedenti, tra cui Sam Carver interpretato da Jake Lockett e Jack Damon interpretato da Michael Bradway