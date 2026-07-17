Chicago Fire 14, stasera su Italia 1: Severide e Stella affrontano una nuova sfida

La quattordicesima stagione di Chicago Fire debutta su Italia 1 con tre episodi inediti: Severide e Stella affrontano una situazione familiare delicata, mentre nuovi problemi scuotono la Caserma 51.

Questa sera, venerdì 17 luglio, su Italia 1 andranno in onda i primi tre episodi della quattordicesima stagione di Chicago Fire. La serie, parte del franchise One Chicago ideato da Derek Haas e Michael Brandt, sarà trasmessa a partire dalle 21:20. Alla Caserma 51, Kelly Severide e Stella Kidd dovranno affrontare nuove responsabilità, mentre l'arrivo di Sal Vasquez mette alla prova gli equilibri della squadra.

Chicago Fire 14: cosa succede nei primi tre episodi della stagione su Italia 1

La stagione 14 di Chicago Fire apre un nuovo capitolo per i protagonisti della Caserma 51. Severide e Stella affrontano una situazione inaspettata, mentre il nuovo arrivato Sal Vasquez cerca di conquistare il suo posto in squadra tra tensioni, emergenze e nuove responsabilità.

Episodio 01: Abbattere ogni ostacolo

Alla Caserma 51 arriva un nuovo vigile del fuoco, Sal Vasquez, la cui personalità crea subito tensioni con il resto della squadra. Nel frattempo, i pesanti tagli al bilancio e la carenza di personale mettono sotto pressione il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, costringendo la squadra ad affrontare interventi sempre più difficili. Inoltre, Herrmann rimanda la decisione di cedere il suo ufficio a Mouch, mentre il nuovo comandante Dom Pascal cerca di imporre il proprio stile di comando.

Brandon Larracuente e Miranda Rae Mayo

Episodio 02: Ricerca primaria

Dopo il difficile debutto alla Caserma 51, Sal Vasquez è determinato a dimostrare di meritare il suo posto nella squadra. Il suo desiderio di riscattarsi lo porta ad affrontare interventi rischiosi e a cercare di conquistare la fiducia di Stella Kidd e degli altri colleghi, anche se il suo carattere impulsivo continua a creare attriti.

Nel frattempo, Violet Mikami e Lizzie Novak si ritrovano coinvolte in un caso insolito quando alcuni dettagli emersi durante un soccorso fanno pensare che dietro un'apparente emergenza medica possa nascondersi qualcosa di molto più inquietante. Le due paramediche decidono così di approfondire la vicenda.

Sul fronte personale, Christopher Herrmann cerca nuove idee per mantenere redditizio il Molly's, mentre Kelly Severide e Stella Kidd vengono coinvolti nella delicata situazione di Isaiah, un ragazzo di 14 anni che rischia di essere allontanato dalla casa famiglia mentre la madre è ancora ricoverata in ospedale. La vicenda porta entrambi a riflettere sul proprio futuro e sul significato della famiglia.

Dermot Mulroney e Annabeth Gish

Episodio 03: In famiglia

Con i tagli al bilancio comunale che continuano a ridurre il personale disponibile, la situazione operativa diventa sempre più critica. Il comandante Dom Pascal, frustrato dalle limitazioni imposte al distaccamento, decide di prendere l'iniziativa e di intervenire personalmente per garantire che la Caserma 51 possa continuare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza, anche se questo significa scontrarsi con le decisioni dell'amministrazione.

Nel frattempo, Sal Vasquez, ancora in cerca del proprio posto all'interno della squadra, si rivolge a un vecchio amico nella speranza di ottenere un aiuto che gli permetta di affrontare i problemi personali e professionali che lo stanno mettendo in difficoltà.

Kelly Severide e Stella Kidd continuano a prendersi cura del giovane Isaiah, che vive temporaneamente con loro. I due cercano di instaurare un rapporto di fiducia con il ragazzo e accettano di accompagnarlo a trovare la madre ricoverata, rendendosi conto di quanto l'affido stia cambiando la loro vita e il loro modo di vedere il futuro.

Infine, un intervento di emergenza coinvolge direttamente Violet Mikami. L'episodio la mette di fronte a una situazione che risveglia ricordi ed emozioni molto personali, costringendola a confrontarsi con un caso che la tocca profondamente e che avrà ripercussioni sul suo equilibrio emotivo.

David Eigenberg

Chicago Fire 14: il cast confermato e le novità della nuova stagione

La quattordicesima stagione di Chicago Fire conferma alcuni dei volti più amati della Caserma 51 e introduce nuovi personaggi destinati a cambiare gli equilibri della squadra. Tornano Taylor Kinney nei panni di Kelly Severide, Miranda Rae Mayo come Stella Kidd, David Eigenberg nel ruolo di Christopher Herrmann, Joe Minoso come Joe Cruz, Christian Stolte nei panni di Mouch e Hanako Greensmith come Violet Mikami.

Tra i nuovi ingressi spicca Brandon Larracuente, che interpreta il vigile del fuoco Sal Vasquez, un nuovo membro della squadra il cui arrivo alla Caserma 51 porta subito tensioni e nuove dinamiche. Confermato anche Dermot Mulroney nei panni del comandante Dom Pascal, chiamato a guidare il gruppo in una fase segnata da difficoltà operative e tagli al bilancio.

Ritorna inoltre Daniel Kyri come Darren Ritter, mentre la stagione segna l'uscita di alcuni personaggi presenti negli anni precedenti, tra cui Sam Carver interpretato da Jake Lockett e Jack Damon interpretato da Michael Bradway