Chicago Fire 14, stasera su Italia 1: anticipazioni e trame delle nuove puntate

Chicago Fire 14 torna stasera su Italia 1 con nuove storie dalla Caserma 51: ecco le anticipazioni e le trame delle puntate tra interventi rischiosi, rapporti messi alla prova e decisioni importanti.

Questa sera, venerdì 7 agosto, torna l'appuntamento con Chicago Fire 14 su Italia 1: le nuove puntate della serie ambientata alla Caserma 51 portano in scena emergenze ad alta tensione, problemi personali e nuove sfide per i protagonisti. Ecco cosa accadrà negli episodi in onda.

Chicago Fire 14 su Italia 1: cosa succede nelle nuove puntate

Nel triplo appuntamento del 7 agosto, da un lato assistiamo al lento e faticoso riavvicinamento tra Stella Kidd e Kelly Severide, dall'altro il ritorno in città di Sam Carver riapre ferite mai del tutto rimarginate nel cuore di Violet. Il momento più drammatico della serata si consuma però durante un incendio in un mercato di tessuti, dove un crollo improvviso mette a rischio la vita di Tony e fa scattare un'indagine formale contro il comandante Dom Pascal.

Episodio 10: Non spegnere la fiamma

Dopo la partenza del giovane Isaiah, la tensione tra Stella Kidd e Kelly Severide è palpabile. Stella si trova a soccorrere una donna incinta intrappolata in un'auto, un intervento che riapre vecchie ferite emotive. Nel frattempo, Severide assiste in ospedale il capitano Van Meter. Quando Van Meter si risveglia, Severide e Stella riescono finalmente ad aprirsi l'uno con l'altra.

Miranda Rae Mayo

Il padre di Sal, Ray, ex poliziotto corrotto uscito di prigione, finisce nel mirino di vecchi nemici che cercano di fargli violare la libertà vigilata. Con il supporto di Violet (che lo sprona a fidarsi delle forze dell'ordine), Vasquez aiuta il padre a risolvere la situazione e a mettersi in salvo.

Novak esplora una frequentazione senza impegno con il dottor Frost di Chicago Med, mentre Herrmann manifesta il suo stress per l'assenza del suo migliore amico Mouch (trasferito a un'altra caserma) sfogandosi sui lavori alla Stazione 51.

Episodio 11: Blu ghiaccio

Sam Carver fa ritorno a Chicago da Denver insieme ai colleghi della sua nuova caserma per studiare il programma pilota paramedico avviato da Violet. La sua presenza riaccende vecchie emozioni mai sopite tra lui e Violet, creando al contempo un'atmosfera tesa con Sal Vasquez.

Brandon Larracuente e Jocelyn Hudon

Mouch fatica ad ambientarsi alla Firehouse 40, dove si sente emarginato dai colleghi più giovani. Intanto, Herrmann viene contattato da un eccentrico avvocato e decide di farsi assistere per fare luce sulle responsabilità dell'incendio che ha distrutto la sua casa di famiglia.

Severide indaga su incongruenze emerse nei dossier dell'OFI riguardo a un vecchio caso e scopre con sorpresa che è stato proprio il suo mentore, Van Meter, a chiudere frettolosamente l'indagine prima del previsto.

Episodio 12: A ritmo serrato

La Caserma 51 viene chiamata per un incendio scoppiato in un edificio adibito a mercato di tessuti. Durante i soccorsi, il crollo improvviso di una trave ferisce gravemente Tony. Fortunatamente i medici confermano che si riprenderà completamente.

Dermot Mulroney

A causa dell'incidente di Tony, il vice capo Cranston avvia un'indagine formale lampo contro il comandante Dom Pascal. Si scopre che tra Cranston e Pascal c'è un vecchio e cupo precedente.

La figlia di Herrmann, Annabelle, affronta forti attacchi d'ansia in seguito al trauma per la perdita della casa. Herrmann e Stella decidono di portarla all'accademia e coinvolgerla nelle esercitazioni di Girls on Fire, aiutandola a canalizzare le sue paure e a ritrovare fiducia.

Lizzie Novak, messa di fronte al desiderio del dottor Frost di fare sul serio e costruire un futuro insieme, si ritrae per la sua cronica paura dei sentimenti e dell'impegno, portando i due a chiudere la storia.