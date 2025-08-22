Chicago Fire 13, stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 22 agosto

Stasera, venerdì 22 agosto, su Italia 1, a partire dalle 21:20, andranno in onda tre nuovi episodi della tredicesima stagione di Chicago Fire. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. Questa sera Herrmann e Kylie scoprono un traffico di idranti rubati, mentre Stella e Severide avviano il percorso per l'adozione. Violet affronta una rivale del passato, Carver raggiunge 22 giorni di sobrietà e Herrmann rilancia il Molly's con un nuovo cocktail ispirato alla Squadra 3.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera 22 agosto

La serie racconta la vita dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 di Chicago, tra interventi ad alto rischio, drammi personali e legami profondi. Guidati dal coraggio e dal senso di squadra, i protagonisti affrontano incendi, salvataggi e sfide quotidiane, mostrando come il confine tra lavoro e vita privata spesso si intrecci in modo indissolubile.

Episodio 12 - Un taglio necessario

Herrmann e Kylie si trovano coinvolti in un'indagine insolita: alcuni idranti antincendio spariscono misteriosamente in diverse zone della città. I due seguono la pista fino a un deposito di rottami, dove, insieme al Capo, affrontano il responsabile dello smercio illegale. Nel frattempo, alla Caserma 51 arriva Cole, cugino di Stella Kidd, che riporta a galla un capitolo difficile del loro passato.

Racconta come Stella si sia presa cura di lui e della loro zia quando quest'ultima soffriva di depressione post-partum, mentre lei stessa lottava contro la dipendenza. Questa dolorosa esperienza ha segnato profondamente la sua visione della maternità: confida a Severide di desiderare un'adozione piuttosto che una gravidanza.

Ritter, invece, vive un momento complicato nella sua vita privata: la relazione con Dwayne si incrina quando si rende conto che non è pronto a compiere il passo di andare a vivere insieme. L'episodio affronta anche le conseguenze del recente crossover: Herrmann va a trovare Mouch, che sta recuperando a casa dopo essere rimasto coinvolto nello scontro in cui sua moglie, Trudy Platt, è stata ferita da un colpo di pistola. Sul fronte operativo, la squadra interviene in un incidente automobilistico che richiede sangue freddo e prontezza. In un'altra chiamata, Violet e Novak prestano soccorso a una vittima rimasta ferita in modo assurdo e pericoloso durante uno scherzo con una torta di compleanno.

Episodio 13 - Rinascita

Dopo un salvataggio spettacolare in un parco avventura, che coinvolge una zipline, Stella Kidd trova nuova ispirazione per potenziare il programma Girls on Fire. Determinata a renderlo più dinamico e formativo, chiede a Severide di collaborare con lei nella creazione di esercitazioni pratiche. La coppia lavora fianco a fianco con la Squadra 3, ma il piano ideato da Severide non corrisponde del tutto alle aspettative di Stella.

Intanto, i due condividono anche un passo importante della loro vita privata: Kidd rivela a Violet di aver intrapreso con Severide il percorso verso l'adozione. Proprio Violet deve affrontare un fantasma del passato quando una vecchia rivale, ora invischiata in una delicata vicenda legale, si presenta alla Caserma 51 chiedendo il suo aiuto, costringendola a fare i conti con emozioni contrastanti.

Nel frattempo, Carver continua il suo cammino personale di lotta alla dipendenza. In gran segreto partecipa agli incontri degli Alcolisti Anonimi e raggiunge il traguardo dei ventidue giorni di sobrietà. Parallelamente, Herrmann è alla ricerca di nuove idee per rilanciare il Molly's. Dopo vari tentativi, decide di creare un cocktail speciale, ispirato alla Squadra 3 e battezzato con un nome emblematico: Born of Fire.

Episodio 14 - Un venerdì sera

Alla Caserma 51, Novak è costretta a fare i conti con il proprio passato quando il suo ex fidanzato, Scott Osbourne, si presenta come accompagnatore del'unità paramedica. Scott, ormai prossimo a una nuova missione militare, diventa per Novak un ricordo vivente di una storia d'amore irrisolta. Nel frattempo, Herrmann si trova sommerso da una montagna di scartoffie: Come se non bastasse, valuta anche nuove possibilità di espansione per il Molly's.

Parallelamente, Violet scopre che Carver le ha mentito. L'episodio si muove lungo un filo conduttore fatto di responsabilità e scelte difficili. Novak trova il coraggio di affrontare un passato doloroso, Herrmann impara a gestire il peso della leadership, mentre Carver deve fare i conti con le conseguenze delle proprie bugie.

Cast della tredicesima stagione

La nuova stagione di Chicago Fire riporta in scena i protagonisti storici della Caserma 51, affiancati da nuovi volti che arricchiscono le dinamiche del team. Scopriamo chi farà parte del cast principale in questa inedita emozionante serie di episodi.

Taylor Kinney - Kelly Severide

David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway - Jack Damon

Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal

- Comandante Dom Pascal Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak

KaDee Strickland - Monica Pascal

Dove vedere Chicago Fire stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, venerdì 1 agosto 2025, dalle 21:20. Se non è possibile seguirli in TV, le azioni e i drama della Caserma 51 sono disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.