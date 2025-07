Chicago Fire 13, stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 18 luglio

Stasera, venerdì 18 luglio, su Italia 1, a partire dalle 21:20, torna la tredicesima stagione di Chicago Fire con due episodi inediti. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. Negli episodi di stasera Carver prende una decisione difficile su Tori, Kidd indaga su una catena di incidenti sospetti insieme a Severide che nel frattempo si avvicina nuovamente a Damon.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

La serie è un avvincente drama procedurale che esplora le vite professionali e personali di coraggiosi vigili del fuoco, paramedici e personale di soccorso della Caserma 51 di Chicago. Chicago Fire si addentra nelle sfide quotidiane e nei pericoli che affrontano, dalle emergenze mozzafiato alle complesse dinamiche interpersonali, mostrando il forte legame e la lealtà che unisce questi eroi mentre mettono a rischio le loro vite per proteggere la città.

Episodio 4: Nella pelle

Durante un'emergenza al limite dell'impossibile, Violet Mikami e la sua compagna, Novak, si ritrovano a dover affrontare una situazione che trascende ogni protocollo: far nascere una bambina da una donna purtroppo già deceduta. Un atto dettato dall'istinto di salvare una vita, che però si rivela un'arma a doppio taglio per Violet. L'intervento, sebbene di successo per la neonata, non era autorizzato, e per questo motivo, la licenza da paramedico di Violet le viene immediatamente revocata. La sua carriera è improvvisamente in bilico.

Hanako Greensmith è interpretata da Violet Mikami

Chief Pascal interviene in suo aiuto suggerendole di rivolgersi a qualcuno con influenza politica, Nel frattempo, la Tenente Kidd si trova di fronte a un'ultima possibilità concessa da Pascal: trovare finalmente un vigile del fuoco per il Camion, una decisione cruciale per il futuro della sua squadra. Durante l'udienza per la sua licenza, gli amici di Violet si mobilitano in sua difesa, Parallelamente, Severide si reca al nuovo distaccamento in cui lavora Damon e lo raccomanda caldamente, aprendo la porta a un nuovo inizio per entrambi.

Episodio 5: La tana del coniglio

Kidd è al centro di un'indagine spinosa. La Tenente inizia a sospettare di una società di autotrasporti che si ritrova coinvolta con una frequenza anomala in gravi incidenti stradali. Per fare luce sulla questione chiede aiuto a Lisa, una dipendente della società che ha un figlio minorenne da mantenere. Lisa, comprensibilmente, è terrorizzata all'idea di perdere il lavoro e inizialmente si rifiuta di parlare, temendo ritorsioni. Tuttavia, Kidd non si arrende e continua ad indagare insieme a Severide

Parallelamente, Carver comincia a rendersi conto che la relazione con Tori non è quella giusta per lui e prende la decisione di eliminare i messaggi di Violet dal suo telefono. Intanto, Herrmann si fa in quattro con Kylie per riuscire a procurare delle nuove radiotrasmittenti per la caserma. Nel frattempo, Ritter rompe accidentalmente una statuina di Pascal, un oggetto che ha grande valore simbolico per il comandante. A sorpresa, è Novak ad assumersi la colpa dell'accaduto. Ritter, nel frattempo, continua nella sua difficile impresa: conquistare la fiducia del resto della squadra.

Jake Lockett interpreta Sam Carver

Cast della tredicesima stagione

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway -Jack Damon

-Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal (nuovo ingresso, sostituisce Wallace Boden come comandante della Caserma 51)

- Comandante Dom Pascal (nuovo ingresso, sostituisce Wallace Boden come comandante della Caserma 51) Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak (promossa a presenza regolare, dopo essere apparsa nella stagione precedente)

KaDee Strickland - Monica Pascal (ruolo ricorrente, interpreta la moglie separata di Dom Pascal)

Dove vedere Chicago Fire stasera

Le nuove puntata andranno in onda stasera su Italia 1 stasera, venerdì 18 luglio 2025, dalle 21:20. Se non è possibile seguirli in TV, le azioni e i drama della Caserma 51 sono disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo delle puntate di stasera