Chicago Fire 13, stasera 29 agosto su Italia 1: Severide e Kidd affrontano l'esame per l'adozione

Stasera, venerdì 29 agosto, su Italia 1 andranno in onda due nuovi episodi della tredicesima stagione di Chicago Fire. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. A partire dalle 21:20 vedremo il capo Pascal devastato dalla perdita di un familiare e Jack Damon ritornare alla squadra di supporto.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera 29 agosto

La serie racconta la vita dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 di Chicago, tra interventi ad alto rischio, drammi personali e legami profondi. Guidati dal coraggio e dal senso di squadra, i protagonisti affrontano incendi, salvataggi e sfide quotidiane, mostrando come il confine tra lavoro e vita privata spesso si intrecci in modo indissolubile. Chicago Fire è stata rinnovata per la quattordicesima stagione.

Episodio 15 - Troppo vicini

Kidd e Severide devono affrontare un'ispezione nella loro casa e un colloquio su Zoom per dimostrare che l'ambiente in cui vivono è adatto ad accogliere un bambino. Un imprevisto che coinvolge Herrmann e Cruz rischia di complicare la situazione, ma alla fine la coppia riceve l'approvazione tanto attesa: possono iniziare il percorso come genitori adottivi. Nel frattempo, Pascal incoraggia Mouch a prendere in considerazione una promozione a tenente in un'altra caserma.

Dermot Mulroney è il Comandante Dom Pascal

Tuttavia, Mouch rifiuta senza esitazione, sentendosi legato alla squadra della 51 e deciso a rimanere al fianco di Herrmann, che si sta preparando ad affrontare l'esame per diventare capo. Parallelamente, Pascal è impegnato a organizzare una sorpresa per celebrare l'anniversario con sua moglie Monica. Ma i suoi piani si spezzano bruscamente: Monica perde la vita in un tragico incidente stradale mentre si stava recando da lui.

Episodio 16 - Tra le macerie

Il capo Pascal è devastato dalla morte improvvisa della moglie Monica e fatica a elaborare il lutto. Invece di accettare la tragedia come un incidente, si lascia consumare dall'ossessione di trovare dei colpevoli e ottenere giustizia. Il dolore, mescolato alla rabbia, lo porta a comportarsi in modo irrazionale, correndo rischi e respingendo chiunque provi a stargli vicino. Anche durante il funerale, la tensione esplode: Pascal ha un duro scontro con la sorella di Monica, incapace di contenere le proprie emozioni.

Intanto, Jack Damon fa ritorno alla squadra di supporto dopo le difficoltà avute nella sua precedente caserma. Severide e Kidd si impegnano per aiutarlo a conquistare finalmente un incarico stabile al Firehouse 51, convinti che lì possa trovare il suo equilibrio. Nel frattempo, Violet mette nero su bianco i suoi sentimenti in una commovente lettera destinata a Carver, che si trova lontano per intraprendere un percorso di riabilitazione contro l'alcolismo.

Cast della tredicesima stagione

La nuova stagione di Chicago Fire riporta in scena i protagonisti storici della Caserma 51, affiancati da nuovi volti che arricchiscono le dinamiche del team. Scopriamo chi farà parte del cast principale in questa inedita emozionante serie di episodi.

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway - Jack Damon

- Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal

- Comandante Dom Pascal Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak

- Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak KaDee Strickland - Monica Pascal

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo delle puntate del 29 agosto