Cherry o Spider-Man? Per i fan Tom Holland somiglia a Tobey Maguire, nella clip del film

La prima clip di Cherry, il nuovo film dei Fratelli Russo, ha generato un vero e proprio chiacchiericcio sul web su come Tom Holland sembri ancor più del solito Peter Parker, anzi, per la precisione il lo Spider-Man di Tobey Maguire.

Nella pellicola basata sull'omonimo romanzo autobiografico di Nico Walker, Holland interpreta un ex-medico dell'esercito assuefatto da oppiacei dopo un forte caso di PTSD, personaggio decisamente distante dal giovane Peter del MCU. Eppure, come riporta anche Comicbook, per gli utenti del web l'attore non è mai sembrato più Peter di così, e in particolare, non è mai sembrato tanto... Tobey Maguire.

"Perché Tom Holland sembra più Peter Parker in Cherry che nel MCU?".

"#TomHolland avrebbe seriamente fatto figura come nerdy/dorky Peter Parker, e spero che adotti un simile look per il periodo universitario in modo da sembrare il tipico studente del college, o comunque per cambiare un po' aspetto, e poi sta davvero bene così. #CherryMovie #Cherry".

"Dicevano che tutti e tre gli Spider-Man sarebbero stati nel terzo film, ma non hanno mai detto che li avrebbe interpretati tutti @TomHolland1996. Lo penso solo io, o qui sembra un sacco @TobeyMaguire?".

"Tom Holland somiglia dannatamente a Tobey Maguire qui".

All'estero, Cherry uscirà prossimamente al cinema e su Apple TV+, mentre qui in Italia attendiamo informazioni sulla sua distribuzione.