Cherry - Innocenza perduta, la recensione: Tom Holland e i fratelli Russo alla ricerca della maturità

Cherry - Innocenza perduta: Tom Holland durante una scena

Nello scrivere la recensione di Cherry - Innocenza perduta abbiamo il duro compito di comunicare un film imperfetto e disomogeneo, ma che proprio in questo trova la sua identità e forza. Parliamo del nuovo film dei fratelli Russo disponibile dal 12 Marzo su Apple TV+ dopo il passaggio nelle sale USA, con un Tom Holland che impone la sua maturità come interprete, cattura l'attenzione e dà unità e forza alla storia tratta dall'omonimo romanzo di Nico Walker, rendendo il suo Cherry vero filo conduttore e collante di un racconto che alterna eccessi, violenza e lirismo. Un film non del tutto riuscito, ma ambizioso e non privo di interesse, che conferma la versatilità del suo interprete e dei suoi registi, noti al grande pubblico per l'esperienza del Marvel Cinematic Universe.

La perdita dell'innocenza

Cherry - Innocenza perduta: Tom Holland in un primo piano

Ce lo diceva il Platoon di Oliver Stone che "la prima vittima della guerra è l'innocenza" e da questo punto di vista tutta la storia di Cherry che ci viene raccontata è come una lunga ed estenuante guerra, il percorso travagliato e tortuoso di un giovane dell'Ohio che incontra il suo grande amore e rischia di perderlo per una serie di scelte sbagliate e circostanze della vita. Dall'aver abbandonato gli studi al college all'esperienza in Iraq come medico militare, la conseguente sindrome da stress post-traumatico e la dipendenza da sostante stupefacenti, l'unico punto fermo per Cherry è Emily, conosciuta proprio all'università e figura centrale della sua esistenza. La loro è una storia d'amore fatta di eccessi, conflitti e scontri che rischiano di rovinare tutto.

Mettere in scena il racconto di Cherry

Cherry: Tom Holland e Ciara Bravo in una foto del film

Il rapido accenno alla sinossi e percorso di vita di Cherry fa capire quante suggestioni diverse ne facciano parte. L'adattamento della semi-autobiografia del 2018 di Nico Walker, un veterano che ha scontato anche del tempo in carcere per rapine in banca, offre lo spunto per giocare con stile e approcci diversi, per assecondare di volta in volta i momenti più drammatici, sognanti o dolorosi. È un percorso che ha una doppia anima: da una parte dimostra la versatilità di Anthony e Joe Russo nel mettere in scena atmosfere e generi diversi, passando dal Coming of Age alle sequenze di guerra; dall'altra, e parallelamente, sembra voler essere un omaggio cinefilo, che in questi momenti così diversi prova a richiamare e citare film corrispondenti, passando quindi da storie maledette come Natural Born Killers a celebrati War Movie.

Cherry - Innocenza perduta: Tom Holland durante una rapina in banca

In queste continue variazioni, dell'esistenza di Cherry e del modo di metterla in scena, cambiano i generi, cambia l'approccio estetico, cambia il ritmo del racconto e del montaggio, in un fluire di sensazioni diverse che trovano compattezza e coerenza solo nella seconda parte del film. Il Cherry - Innocenza Perduta dei fratelli Russo è imperfetto e disomogeneo, come dicevamo, ma lo è per scelta consapevole e volontà di accompagnare e rappresentare un percorso di vita altrettanto imperfetto e tortuoso.

La forza di Tom Holland

Cherry - Innocenza perduta: Tom Holland rapina una banca

Non stupisce quindi che sia fondamentale e centrale la prova di Tom Holland, presenza costante e guida, a partire dalla (a tratti abusata) voce fuori campo. Come i registi che lo guidano, il giovane interprete dello Spider-Man del MCU tiene a dimostrare di essere attore che si avvia sulla strada della maturità e si dimostra altrettanto versatile nonché capace di reggere le variazioni di umore, sensazioni ed emozioni che il personaggio richiede. Il suo Cherry è animato da conflitti, insicurezze e debolezze, ma si rivela abbastanza solido da reggere sulle spalle una storia che in lui cerca e trova il suo punto di riferimento costante, l'ancora che le impedisce di andare alla deriva tra generi, tra eccessi e struggente poetica.

Cherry - Innocenza perduta: Tom Holland e Ciara Bravo in una scena del film

Probabile che Cherry non sia un film per tutti i palati, è necessario entrare in sintonia con l'operazione messa in piedi dai fratelli Russo attorno al loro protagonista per apprezzarne l'ambizione e lasciarsi prendere da una storia caotica e spiazzante, dando priorità ai motivi di interesse piuttosto che ai difetti di incoerenza narrativa.