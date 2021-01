Cherry: il trailer del film con Tom Holland diretto dai fratelli Russo

Cherry è il nuovo film diretto dai fratelli Russo con star Tom Holland e il trailer condiviso da Apple TV+ regala le prime sequenze del progetto che arriverà in streaming il 12 marzo, dopo la distribuzione nei cinema americani prevista per il 26 febbraio.

Nel video si assiste a una rapina compiuta dal giovane, all'incontro con l'affascinante Emily e alla sua decisione di entrare nell'esercito. Il protagonista si ritrova in missione all'estero e al suo ritorno in patria non riesce a trovare pace ed equilibrio, compiendo così dei crimini nonostante la ragazza cerchi di stargli vicino e aiutarlo.

Cherry racconterà la storia di un medico dell'esercito che soffre di stress post-traumatico e diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo obbliga a fare dei debiti.

Nel cast del film diretto da Joe e Anthony Russo ci sono anche Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey e Thomas Lennon.

La sceneggiatura è firmata da Jessica Goldberg e Angela Otstot. Il film, tratto dall'omonimo libro di Nico Walker, è prodotto dai Fratelli Russo, Chris Castaldi e da Mike Larocca.