Checco Zalone: il video de La Vacinada, con Helen Mirren, è esilarante

Checco Zalone ha pubblicato La Vacinada, un videoclip girato con Helen Mirren in cui parla dei vantaggi della vaccinazione, ambientato in Salento.

Avete ancora dubbi sulla vaccinazione? La Vacinada, esilarante videoclip girato da Checco Zalone ed Helen Mirren in Puglia, e concepito come una hit estiva latina, vi farà ricredere e tornare sui vostri passi.

Pubblicato da Checco Zalone attraverso i suoi canali social, La Vacinada è un videoclip che, sulle note dell'omonima canzone cantata dal protagonista di Cado dalle nubi, invita tutti quanti a vaccinarsi attraverso il racconto dell'amore nato tra un attore spagnolo ed Helen Mirren. Checco Zalone canta in modo esilarante: "L'immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs LA VACINADA". Il videoclip racconta l'incontro tra Oscar Francisco Zalon ed Helen Mirren, che interpreta una donna appena vaccinata. Accortosi del segno del vaccino, Zalon non riesce a resistere al fascino dell'attrice, si innamora di lei e inizia a danzare sulle note di una canzone che, nonostante sottolinei la differenza d'età tra i due e gli aspetti negativi della vecchiaia, evidenzia quanto vaccinarsi sia una responsabilità civile fondamentale per il singolo individuo e la comunità.

Il videoclip termina con uno straordinario scambio di battute. Helen Mirren chiede a Zalon come si chiami e Zalon le risponde: "Tu Helen ha avudo un solo Oscar in tu vida, vero? Oscar Francisco Zalon, el secondo!". Il videoclip girato con Checco Zalone ha realizzato il desiderio di Helen Mirren di lavorare con il comico pugliese. Quando ha ritirato a Pescara il Premio Internazionale Flaiano alla carriera, l'attrice ha dichiarato: "Sono una grande fan di Checco Zalone. Con lui girerei subito un film ma c'è un problema: è più bravo di me!".

In passato, Helen Mirren è stata vista più volte partecipare a eventi in Puglia e ha sottolineato quanto sia importante per lei questa terra. L'attrice ha raccontato: "La Puglia è una terra meravigliosa e ci sono molte ragioni per restarci, come il suo cibo ma soprattutto la sua gente".

Candidata quattro volte agli Academy Awards, Helen Mirren ha vinto un Oscar nel 2007 per The Queen. Attrice straordinaria e versatile, ha recitato in progetti impegnati e film d'autore, ma anche in film d'azione come Fast & Furious 9 - The Fast Saga.