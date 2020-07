Checco Zalone, Helen Mirren rilancia: "Farei un film con lui, è più bravo di me"

Helen Mirren vorrebbe fare un film con Checco Zalone: l'attrice inglese è da sempre innamorata dell'Italia e in particolare della Puglia, dove ha una masseria nel Salento. La Mirren aveva già espresso la sua simpatia per l'attore pugliese durante l'ultimo Festival di Berlino.

Checco Zalone (Luca Medici) e il suo CD 'Immensemente Angela' in Cado dalle nubi

Helen Mirren ha ricevuto a Pescara il 'Premio Internazionale Flaiano alla carriera'. Dopo aver ritirato il riconoscimentol, l'attrice inglese è stata intervistata dal quotidiano Il Messagero e ha ribadito ancora una volta l'amore per il nostro cinema ed in particolare per quello di Checco Zalone. "Sono una grande fan di Checco Zalone l'ho scoperto guardando un suo film sull'aereo", ha detto Helen Mirren che nella sua carriera ha vinto tra l'altro il premio Oscar per il film The Queen - La regina.

Riferendosi al protagonista di Tolo Tolo ha detto: "Zalone è divertente ma è anche dotato di un grande cuore, mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Con lui girerei subito un film, ma c'è un problema: è più bravo di me". Non è la prima volta che la Mirren dichiara la sua simpatia verso l'attore pugliese, già a febbraio alla Berlinale aveva detto di voler lavorare in qualsiasi film ambientato in Puglia specificando: "Adoro Zalone"

A Berlino Helen Mirren aveva ritirato l'Orso d'oro alla carriera, alla presenza di Carlo Chatria, il nuovo direttore della Berlinale. La Mirren il prossimo anno parteciperà a Fast & Furious 9 - The Fast Saga diretto da Justin Lin, il nono capitolo della serie Fast and Furious.