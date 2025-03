James Bond, Helen Mirren attacca la saga di 007: "È sessista"

Helen Mirren è tra i protagonisti della nuova serie crime di Paramount+ MobLand, prodotta da Guy Ritchie e interpretata anche dall'ex 007 Pierce Brosnan.

Proprio la saga di James Bond è stata presa di mira dall'attrice premio Oscar che in un'intervista all'Evening Standard ha mostrato tutto il suo disprezzo per il mondo di 007.

La critica di Helen Mirren alla saga di James Bond

"L'intero concept di James Bond" spiega Mirren "è intriso e nato da un profondo sessismo. Le donne sono sempre state una parte importante e incredibilmente rilevante dei servizi segreti. Lo sono sempre state e con grande coraggio".

Pierce Brosnan in una scena di MobLand

Tuttavia, il franchise di James Bond si concentra soltanto sullo sguardo maschile:"Se pensiamo a cosa hanno fatto le donne nella Resistenza francese: erano straordinarie, incredibilmente coraggiose".

Il nuovo progetto di Helen Mirren con Pierce Brosnan

Oltre alla serie MobLand, Helen Mirren e l'ex star di 007 torneranno insieme sullo schermo in un film Netflix, adattamento cinematografico del romanzo giallo-commedia di Richard Osman dal titolo The Thursday Murder Club.

Nel film, Mirren interpreta Elizabeth Best, un'ex spia in pensione, al fianco di Brosnan nei panni di Ron Ritchie, un ex sindacalista. I due faranno parte di un nutrito gruppo di personaggi in pensione con lo scopo di risolvere crimini irrisolti.

Helen Mirren in una scena de Il ritratto del Duca

Helen Mirren è una delle attrici britanniche maggiormente conosciute e famosa per aver recitato in film come Gosford Park, The Last Station, Il diritto di uccidere, L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo e The Queen. Proprio grazie a quest'ultimo film di Stephen Daldry, nel quale recita nei panni della regina Elisabetta II, Helen Mirren ha vinto il premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2007. Nel 2020 ha ricevuto l'Orso d'Oro alla carriera.