Helen Mirren in Salento: l'attrice fa le orecchiette in piazza

Helen Mirren ha sorpreso gli abitanti di Melissano preparando a mano le orecchiette di pasta fresca durante un evento organizzato nel centro storico della città.

La star stava infatti trascorrendo la serata tra gli stand della manifestazione CiboPerBacco, organizzata da SlowFood, quando ha deciso di mettersi alla prova.

A dare indicazioni a Helen Mirren è stato il titolare di un pastificio artigianale di Aradeo, impegnato a mostrare al pubblico le fasi necessarie a preparare le orecchiete quando ha visto la star. L'attrice britannica si è offerta subito volontaria per provare a mettere in pratica le istruzioni ricevute e ha dimostrato la sua bravura in cucina, venendo applaudita dai presenti, ma non dal marito Taylor Hackford (il regista era indisposto e ha preferito rimanere a casa).

Mirren da tempo possiede una masseria del Cinquecento a Tiggiano, in provincia di Lecce, e l'attrice ha colto ancora una volta l'occasione per ribadire il suo amore per il Salento e il suo sostegno alle iniziative ideate per la salvaguardia dell'ambiente. L'attrice ha infatti dichiarato: "E' una terra meravigliosa e ci sono molte ragioni per restarci, come il suo cibo ma soprattutto la sua gente".