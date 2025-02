Harrison Ford, secondo Helen Mirren, ha cambiato il suo approccio alla recitazione

Helen Mirren ha parlato del suo amico e collega Harrison Ford, spiegando di essere convinta che ci sia stato un cambiamento nel suo approccio alla recitazione.

I due attori sono i protagonisti della serie 1923, il progetto prequel di Yellowstone prodotto da Taylor Sheridan, con i ruoli di Cara e Jacob Dutton.

Il cambiamento in Harrison Ford

In un articolo pubblicato dal Wall Street Journal, Helen Mirren ha ricordato che aveva già recitato con Harrison Ford nel 1983, in occasione del film Mosquito Coast. L'attrice ha spiegato: "Era una star immensa e non voleva realmente esserlo. Voleva semplicemente essere una persona tranquilla che andava avanti con la sua vita e, ovviamente, quello è impossibile. Qualcosa di piuttosto magico è accaduto a Harrison".

Harrison Ford, i migliori film di un'icona del cinema americano

La protagonista di 1923 ha quindi aggiunto: "Ora c'è questa strada aperta alle sue emozioni interiori, che non ha per nulla paura di esprimere. Si tratta semplicemente di una reazione emotiva vera, veloce e istintiva alle cose, senza alcun sentimentalismo".

Ford e Mirren nella serie

Mirren ha raccontato che sul set della serie c'è stato un momento durante le riprese in cui il collega ha ricordato l'incidente avuto nel 2015 mentre stava guidando un aereo. Helen ha dichiarato: "Il suo personaggio veniva portato nella cucina, morente e coperto di sangue, e più tardi Harrison mi ha detto: 'Ero in quel modo dopo l'incidente'. Penso, forse, che aver vissuto quell'esperienza gli abbia dato una comprensione davvero diversa di ciò che vuol dire essere un essere umano senziente".

La seconda stagione di 1923

Nella nuova stagione della serie 1923, in arrivo in esclusiva streaming su Paramount+ dal 23 febbraio 2025, Spencer (Brandon Sklenar) intraprende il cammino verso casa nel Montana mentre la sua amata Alexandra (Julia Schlaepfer) parte per il suo viaggio transatlantico per trovare Spencer e rivendicare il loro amore. Nel frattempo, Jacob Dutton (Ford) è preoccupato dopo aver capito che la sua famiglia è sotto attacco mentre sua moglie Cara (Mirren) prepara il suo fucile per il combattimento.

Tra gli interpreti delle nuove puntate ritroveremo anche Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton e Jennifer Carpenter.