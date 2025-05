Helen Mirren, alla star consigliarono di rifarsi il naso: "Rifiutai, non volevo essere un'attrice carina"

In una chiacchierata insieme ad altre colleghe famose come Kathy Bates, Parker Posey, Cristin Milioti e Keri Russell, l'attrice premio Oscar Helen Mirren ha raccontato un consiglio che decise di non seguire all'inizio della carriera.

Alla star fu consigliato di rifarsi il naso perché, in caso contrario, non avrebbe mai lavorato nel mondo del cinema. Mirren ha spiegato di aver deciso di rifiutare quell'invito.

Il consiglio non richiesto e rifiutato da Helen Mirren

"Mi dissero di rifarmi il naso quando avevo vent'anni" ha spiegato Mirren "Qualcuno mi disse che non avrei mai lavorato se non mi fossi rifatta il naso. Io dissi di no".

Primo piano di Helen Mirren in The Queen

La star di The Queen ha spiegato perché decise di non seguire quel consiglio:"Non volevo essere un'attrice carina. Ho scelto di non esserlo troppo". Non è la prima volta che Helen Mirren si sofferma sul proprio concetto di bellezza.

Helen Mirren e il rapporto con la bellezza

Lo scorso anno, ad un evento in California, Helen Mirren spiegò il suo punto di vista sulla bellezza:"Ho sempre avuto un problema con la parola bellezza perché implica che si voglia essere belli in senso esteriore" spiegò Mirren in un'intervista.

Helen Mirren in una scena di Shadowboxer

"Ovviamente esistono moltissimi tipi di bellezza al mondo; è un termine molto ampio. Come ambasciatrice di un marchio di cosmetici, ho sempre voluto dire: 'Non cerchiamo di essere belli, cerchiamo di essere autentici, genuini, felici, positivi, noi stessi, che questo sia bello o no'".

Helen Mirren è una delle attrici più premiate nella storia del cinema, con un premio Oscar vinto per il ruolo di Elisabetta II in The Queen di Stephen Frears, quattro Golden Globe, e quattro BAFTA, oltre a quattro Emmy e di un Tony Award.