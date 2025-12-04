Checco Zalone sulle tracce della figlia scomparsa nel trailer di Buen Camino

Risate e gag nel primo trailer della nuova commedia natalizia di Checco Zalone e Checco Nunziante, in arrivo al cinema il 25 dicembre.

Una vita al massimo a cui la paternità darà una brusca frenata, spingendo anche il genitore più irresponsabile e godereccio a fermarsi a riflettere. La nuova commedia di Checco Zalone, Buen Camino, punta a fondere le gag politicamente scorrette del comico pugliese con i buoni sentimenti. O almeno ci prova, come mostra il primo trailer svelato durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Buen Camino, pronto a svelare l'ennesima maschera comica del comico campione di incassi, arriverà nei cinema a partire dal 25 dicembre distribuito da Medusa Film e prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.

Una scena di Buen Camino

Checco Zalone in azione nel trailer

La sinossi ufficiale di Buen Camino

Nel film in arrivo Checco Zalone interpreta... Checco Zalone, figlio di papà di mezza età che conduce un'esistenza agiata grazie al padre Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Checco passa le giornate nella piscina delle due ville lussuose, servito da uno stuolo di domestici filippini, insieme alla giovanissima fidanzata, una modella messicana, o in vacanza sul suo yacht in compagnia di amici nullafacenti come lui.

Ma qualcosa manca a Checco: la figlia minorenne Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all'improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d'urgenza a Roma dall'ex moglie Linda, l'uomo si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità mettendosi alla ricerca della ragazzina. Dopo aver corrotto Corina, la migliore amica di Crystal, Checco scopre che la figlia è partita per la Spagna per percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi nel tentativo di dare un senso alla sua vita.

Una distanza folle, che suo malgrado sarà costretto a intraprendere per allacciare un rapporto con la figlia percorrendo sentieri assolati, superando montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini. riuscirà Checco a essere finalmente il padre che Crystal ha cercato per tutta la vita'