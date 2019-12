Checco Zalone: per Heather Parisi "L'immigrato non ha nulla di ironico"

Torna Checco Zalone e il cinema italiano improvvisamente fa discutere: Heather Parisi è solo l'ultima voce (in questo caso contraria) che è intervenuta sulla polemica sollevata dal video del comico pugliese, L'immigrato, video che fa da trampolino di lancio al film Tolo Tolo, in uscita a gennaio.

"L'immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico" - scrive la showgirl su Twitter - "Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune."

Un tweet sul quale, in via eccezionale, molti si sono trovati in disaccordo. Di solito Heather raccoglie consensi sui social, ma stavolta i più difendono Checco Zalone e invitano la Parisi a leggere con più attenzione il testo de L'immigrato. "Non c'è ironia, c'è un disilluso cinismo." - le fa notare qualcuno - "Come in ogni suo personaggio Zalone è uno specchio che mostra il nostro lato peggiore."

L'immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism — Heather Parisi (@heather_parisi) December 14, 2019

Non c'è ironia, c'è un disilluso cinismo. Come in ogni suo personaggio #zalone è uno specchio che mostra il ns lato peggiore, e noi osservatori ci limitiamo a ridere, senza comprendere che ciò che vediamo è un atto di accusa contro ciò che stiamo diventando o siamo diventati — alessandro bissa (@alex_bissa) December 14, 2019

Nei giorni scorsi, in merito alla canzone di Checco Zalone sono intervenuti in molti: da Enrico Vanzina a Fabio Volo, fino anche a Paolo Diop di Fratelli d'Italia, nero e di origine senegalese, ma il dibattito continua a dividere e siamo certi che l'uscita del film riaccenderà ulteriori polemiche. Ieri sera Checco Zalone ha cantato il brano La nostalgie de bidet durante la trasmissione di Rosario Fiorello, Viva RaiPlay.