Immigrato di Checco Zalone: il testo della canzone di Tolo Tolo

Immigrato, la nuova canzone di Checco Zalone di cui potete leggere il testo qui sotto, sta già facendo discutere i fan e di detrattori dell'attore che si prepara a tornare al cinema nelle vesti di star e regista di Tolo Tolo, nuovo film in uscita il 1 gennaio 2020.

All'uscita del supermercato

Ti ho incontrato

("il carrello lo porto io")

Al distributore di benzina

("metto io, metto io")

Monetina

Al semaforo sul parabrezza

C'è una mano nera con la pezza

E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici

"C'ha due euro per panino!"

Immigrato Quanti spiccioli ti avrò già dato Immigrato Mi prosciughi tutto il fatturato

Poi la sera la sorpresa a casa

Al mio ritorno

Ti ritrovo senza permesso nel soggiorno

Ma mia moglie non è spaventata

Anzi

Sembra molto rilassata

E ritrovo quel suo sguardo malandrino

Che faceva quando...

Quella roba lì

La faceva...

Immigrato

Sembra proprio che ti sei integrato

Immigrato

Favorisci pure l'altro lato

Immigrato

Ora dimmi perché mi hai puntato

Potevi andar dal mio vicino pakistano

O a quel rumeno in subaffitto al terzo piano

Ma hai scelto me

Il mio deretano

Dimmi perché

Perché, perché perché perché?

Prima l'italiano!

Immigrato

Chi ha lasciato il porto spalancato?

Immigrato

Ma non ti avevano rimpatriato?

Immigrato

Immigrato

Il significato di Immigrato è palese: Checco Zalone indossa nuovamente i panni dell'italiano medio, razzista, quello che "prima gli italiani!" e che vede negli immigrati i principali responsabili dei suoi problemi economici e non. Uno spicciolo dietro l'altro e l'immigrato non solo "prosciuga" il fatturato, ma si integra talmente bene - e qui si legge uno spiccato timore per questa integrazione che invece altri caldeggiano da tempo - da accomodarsi in salotto con sua moglie per trascorrere con lei una serata di svago. Il guaio è fatto, "chi ha lasciato il porto spalancato"? E di nuovo le responsabilità vengono attribuite ad altri.

Il video di Immigrato anticipa l'uscita di Tolo Tolo al cinema, film di cui si conoscono pochi dettagli, anche se sappiamo che sarà ambientato in parte in Africa e in alcuni centri d'accoglienza per immigrati. Protagonisti del film saranno un comico napoletano in fuga da un boss della malavita che vuole farlo fuori e un carabiniere che gli fa da scorta. Tra i due si svilupperà un'insolita amicizia.