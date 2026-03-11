Cado dalle nubi, in quali location è stato girato il film di Checco Zalone

Reduce dal clamoroso successo al box-office di Buen Camino, questa sera su Italia 1 andrà in onda Cado dalle nubi, prima fatica cinematografica di Checco Zalone diretta dall'inseparabile Gennaro Nunziante.

La pellicola, praticamente semi-autobiografica, narra le peripezie di Checco per diventare una celebrità della musica ed è ambientata in diverse location care al suo autore.

Checco Zalone (Luca Medici) e il suo CD 'Immensemente Angela' in Cado dalle nubi

I luoghi delle riprese, dalla Puglia a Milano

Cado dalle nubi inizia nel cuore della Puglia, più precisamente a Polignano a Mare, che rappresenta il paese natale di Checco. Qui vediamo il centro storico con le sue stradine caratteristiche e scorci panoramici sul mare. È a Polignano a Mare che si trovano la casa di Checco, in Piazza Vittorio Emanuele II, e il suggestivo terrazzo di Grotta Ardito, dove avviene una delle scene più importanti con Angela. La spiaggia di San Vito è il luogo in cui Checco passeggia sconsolato dopo essere stato mollato, mentre altre scene lo mostrano sul terrazzo in via Porto, a casa dello zio.

Quando Checco decide di trasferirsi al Nord per inseguire il suo sogno di cantante, le riprese si spostano a Milano e dintorni. Alcune scene mostrano il Corso di Porta Ticinese, dove Checco incontra Marika in un negozio di strumenti musicali, e l'Abbazia di Morimondo, con il suo chiostro, che diventa il luogo dove insegna chitarra ai ragazzi della parrocchia.

Altre scene sono ambientate in vari locali del capoluogo lombardo, anche se alcune in realtà furono girate altrove, come il famoso locale gay dove Checco canta: il Latte Più di Roma, presentato nel film come se fosse a Milano.

Infine, alcune sequenze romantiche e di matrimonio sono state girate in Puglia, nella zona di Savelletri, presso la Masseria Torre Coccaro, un tipico complesso rurale che offre scorci suggestivi della costa pugliese.

Un primo piano di Luca Medici (Checco Zalone) nel film Cado dalle nubi (2009)

Cosa racconta Cado dalle nubi

L'esilarante opera prima di Checco Zalone, racconta le vicende di una giovane aspirante cantante di Polignano a Mare che, dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata storica, abbandona la città per tentare di realizzare il suo sogno artistico nella grande Milano.

Quando e dove vedere il film in TV

Cado dalle nubi sarà trasmesso stasera 11 marzo su Italia 1 alle ore 21:30. È inoltre possibile visualizzare il film anche in streaming non solo sulla piattaforma Mediaset Infinity, ma anche su Netflix, Prime Video, Disney+ e NOW.