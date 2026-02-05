Checco Zalone batte anche se stesso: Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatori

Zalone è ormai un fenomeno tutto italiano e sempre più inarrestabile al cinema, tanto da arrivare a battere perfino il suo precedente record che resisteva ormai da ben 10 anni

Buen Camino è entrato nella storia del cinema italiano. La commedia interpretata da Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante è ufficialmente il film più visto dell'era Cinetel, con 9.369.241 spettatori, superando il precedente record di Quo Vado? (9.368.154), detenuto dalla stessa coppia artistica.

Un risultato che consacra ancora una volta Zalone e Nunziante come il tandem più amato e di successo del cinema italiano contemporaneo.

Un dominio andato oltre il periodo natalizio

Uscito il 25 dicembre, Buen Camino ha dominato il periodo natalizio con una quota di mercato del 70%, mantenendo il primato del box office per oltre cinque settimane consecutive: un fenomeno senza precedenti nel panorama nazionale.

Oltre ai numeri straordinari (oltre 75 milioni di euro di incassi), il film si è affermato come un vero caso culturale, capace di intercettare il sentire del presente e di affrontare temi attuali con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e un forte coinvolgimento mediatico e sociale.

Buen Camino: Checco Zalone in una scena

Un successo senza precedenti nel mercato italiano

"I risultati ottenuti delineano un successo senza precedenti", ha dichiarato Giampaolo Letta, AD e Vicepresidente di Medusa Film, sottolineando il valore strategico del traguardo non solo in termini di incassi, ma anche come conferma della forza industriale del cinema italiano e della centralità della sala cinematografica come luogo insostituibile di fruizione culturale.

Letta ha inoltre evidenziato il solido legame tra Checco Zalone e il pubblico e l'efficacia della collaborazione con Gennaro Nunziante, ringraziando anche Indiana Production e MZL per il lavoro condiviso.

Sulla stessa linea le parole dei produttori Marco Cohen e Benedetto Habib di Indiana Production, che definiscono Buen Camino "l'espressione più autentica di ciò che il cinema dovrebbe essere": un'esperienza collettiva capace di generare lavoro per centinaia di professionisti e di portare in sala oltre 9,5 milioni di spettatori. "Un traguardo importante - concludono - che vuole essere soprattutto una nuova partenza e un segnale forte di fiducia nel futuro del cinema".

Buen Camino: Checco Zalone con la Ferrari

Tutti i record di Buen Camino

Esordio record a Natale: Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006).