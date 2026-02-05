Checco Zalone batte anche se stesso: Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatori

Buen Camino è entrato nella storia del cinema italiano. La commedia interpretata da Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante è ufficialmente il film più visto dell'era Cinetel, con 9.369.241 spettatori, superando il precedente record di Quo Vado? (9.368.154), detenuto dalla stessa coppia artistica.
Un risultato che consacra ancora una volta Zalone e Nunziante come il tandem più amato e di successo del cinema italiano contemporaneo.
Un dominio andato oltre il periodo natalizio
Uscito il 25 dicembre, Buen Camino ha dominato il periodo natalizio con una quota di mercato del 70%, mantenendo il primato del box office per oltre cinque settimane consecutive: un fenomeno senza precedenti nel panorama nazionale.
Oltre ai numeri straordinari (oltre 75 milioni di euro di incassi), il film si è affermato come un vero caso culturale, capace di intercettare il sentire del presente e di affrontare temi attuali con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e un forte coinvolgimento mediatico e sociale.
Un successo senza precedenti nel mercato italiano
"I risultati ottenuti delineano un successo senza precedenti", ha dichiarato Giampaolo Letta, AD e Vicepresidente di Medusa Film, sottolineando il valore strategico del traguardo non solo in termini di incassi, ma anche come conferma della forza industriale del cinema italiano e della centralità della sala cinematografica come luogo insostituibile di fruizione culturale.
Letta ha inoltre evidenziato il solido legame tra Checco Zalone e il pubblico e l'efficacia della collaborazione con Gennaro Nunziante, ringraziando anche Indiana Production e MZL per il lavoro condiviso.
Sulla stessa linea le parole dei produttori Marco Cohen e Benedetto Habib di Indiana Production, che definiscono Buen Camino "l'espressione più autentica di ciò che il cinema dovrebbe essere": un'esperienza collettiva capace di generare lavoro per centinaia di professionisti e di portare in sala oltre 9,5 milioni di spettatori. "Un traguardo importante - concludono - che vuole essere soprattutto una nuova partenza e un segnale forte di fiducia nel futuro del cinema".
Tutti i record di Buen Camino
- Esordio record a Natale: Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006).
Quota di mercato senza precedenti: Con una quota del 78,8%, traina l'intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011.
Santo Stefano da record: Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar - Fuoco e Cenere.
Miglior apertura natalizia di sempre: Nel primo weekend di programmazione, "Buen Camino" totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.
Capodanno da protagonista assoluto: Il 1° gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell'anno, preceduto solo da Tolo Tolo e Quo Vado?, entrambi con Checco Zalone.
Sorpassi storici: Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone (Sole a Catinelle e Tolo Tolo) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo Avatar e Quo Vado?.
In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di "Quo Vado?".
In soli 24 giorni di programmazione batte il record detenuto da "Avatar" e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano.
Con 9.369.241 presenze supera il record di "Quo Vado?" (9.368.154) e diventa il film più visto dell'era Cinetel totalizzando oltre 75 milioni di euro.