Checco Zalone a Viva Rai Play canta La Nostalgie de Bidet degli emigrati italiani

Checco Zalone, La nostalgie de Bidet cantata da Fiorello a Viva RaiPlay è il suo modo di rispondere alle accuse che gli sono piovute addosso in questi giorni per il video Immigrato che anticipa l'uscita nelle sale del suo film Tolo Tolo.

Checco Zalone è stato ospite di Fiorello a Viva RaiPlay. Il comico ha scherzato con il presentatore sulle polemiche nate per il video Immigrato che promuove Tolo Tolo, dicendo che non raccont il suo ultimo film ma il prossimo, che uscirà tra sette anni, in cui non sarà dietro la macchina da presa ma accanto "altrimenti mi accusano di sessismo". Poi, inforcati gli occhiali da intelettuale, ha detto che il film sarà incentrato su un Italiano che si traferisce a Parigi e racconterà le sue difficoltà ad adattarsi in una società che non lo comprende contrapponendo burocrati e popolo, sottolineando alla sua manierà la stupidità di chi lo ha accusato di razzismo e populismo.

Il film si chiamerà La nostalgie de Bidet, ha detto Checco Zalone suscitando le risate del pubblico mentre Fiorello provava a mantenersi serio, Poi Checco ha cantato il brano omonimo che lancerà questo ipotetico film "in perfetto francese" ricordando lo stile dei veterani cantautori francesi come Charlez Aznavour. Ne La nostalgie de Bidet troviamo un barese che esprime tutto il suo disagio da emigrato e che alla fine tornerà nella sua città d'origine, la nostalgia del bidet è superiore alla fragranza della baguette. La Canzone si chiude con un breve passo di valzer di Fiorello e Checco.

Scherzi e bidet a parte, il nuovo film di Checco Zalone si intitola Tolo Tolo ed è in uscita il 1 gennaio 2020. Al centro della storia del film, l'amicizia tra un comico napoletano costretto a fuggire in Africa e il carabiniere che gli fa da scorta.