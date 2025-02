Che Dio ci aiuti 8 da stasera su Rai 1: cast, trama, quante puntate avrà la nuova stagione della fiction

Passano le stagioni ma resta sempre una delle fiction più attese: stasera su Rai 1 in prima serata prende il via Che Dio ci aiuti 8, la fiction con Francesca Chillemi che vedrà, in questo ottavo ciclo di episodi, anche il ritorno di Elena Sofia Ricci.

In questa nuova stagione, le vicende si sposteranno a Roma, dove a suor Azzurra è stato chiesto di gestire una casa-famiglia.

Che Dio ci aiuti: anticipazioni della prima puntata di giovedì 27 febbraio

Suor Azzurra alla fine della scorsa stagione aveva finalmente preso i voti e si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue "ragazze". Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani: le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: La Casa del Sorriso.

Che Dio ci aiuti: una scena della serie

Una sfida difficile per Azzurra. Finora è stata una giovane ragazza tra le suore, mentre adesso dovrà essere una suora tra giovani ragazze. Ragazze complicate, moderne, con storie di famiglie dissestate e un disperato bisogno di attenzioni. A chiedere ad Azzurra di svolgere questo nuovo compito, cambiando città e vita, è stata Suor Angela, che vuole aiutare il puntiglioso direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva, a salvare la struttura dalla chiusura.

Stimato psichiatra, Lorenzo è padre di due figli: Pietro e la piccola Giulia, detta GiuliaBum perché appena si muove, inciampa. Solido e razionale, Lorenzo cerca di gestire la famiglia e le ragazze della Casa del Sorriso da quando sua moglie Serena è morta in un incidente l'anno prima.

All'inizio fatica nel trovare la sintonia con Suor Azzurra e i suoi metodi non convenzionali: se lui è tutto regole, lei è tutto cuore e a volte sbaglia, si confonde, combina disastri e continua a essere segretamente innamorata delle sue borse. Ma ha una luce negli occhi che trasmette alle ragazze che hanno la fortuna di incontrarla.

E sarà proprio Azzurra a coinvolgere Lorenzo nel caso di Alisia, una giovane vittima del fidanzato violento, Sandrino.

Il cast

Ci saranno Francesca Chillemi, nei panni di Suor Azzurra, ed Elena Sofia Ricci, special guest nelle vesti di Suor Angela, ma la stagione 8 di Che Dio ci aiuti sarà anche piena di new entry.

Giovanni Scifoni sarà Lorenzo Riva, direttore della casa-famiglia, Bianca Panconi sarà Melody, Ambrosia Caldarelli sarà Cristina Vanzini, Ludovica Ciaschetti interpreterà Olly: conosceremo le tre ragazze nel corso della stagione.

Ci saranno poi Tommaso Donadoni (Pietro Riva, figlio di Lorenzo), Giulio Corso (Corrado Proietti, avvocato e amico di Lorenzo), la piccola Gaia Bella, infine Margherita Mannino (Alessia D'Amico, assistente sociale).

Nelle nuove puntate tornerà come special guest anche Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza.

Quante puntate ci saranno in Che Dio ci aiuti 8

Che Dio ci aiuti: una scena della serie

La stagione è composta da 20 episodi totali da circa 50 minuti ciascuno che verranno rilasciati, due per volta, ogni giovedì sera su Rai 1. Che Dio ci aiuti 8 ci farà dunque compagnia con 10 puntate da circa 100 minuti, con finale di stagione previsto per giovedì 1° maggio.

Ogni puntata sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay (la prima è già presente, in anteprima), in contemporanea alla messa in onda televisiva o nei giorni successivi. Sulla piattaforma sono presenti tutti gli episodi delle passate 7 stagioni della fiction.