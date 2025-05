Che Dio ci aiuti 8, cosa succederà nella nona e penultima puntata, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Con gli episodi 17 e 18, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, anche in streaming su RaiPlay in contemporanea, Che Dio ci aiuti 8 si avvicina a grandi passi al suo finale di stagione. Quella in onda in questo giovedì 1° maggio infatti è la penultima puntata di una stagione che ha cambiato profondamente la longeva fiction, con l'addio a volti molto amati e l'ingresso di tanti nuovi personaggi e luoghi.

Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni della nona puntata

Che Dio ci aiuti: una scena della serie

Lorenzo (Giovanni Scifoni) e Azzurra (Francesca Chillemi) stanno seguendo il caso di un bambino abbandonato dalla madre, ma l'uomo non riesce a smettere di pensare a suo figlio. Il direttore del centro è in crisi per la relazione tra Cristina (Ambrosia Caldarelli) e Pietro (Tommaso Donadoni). Non sa se siano davvero fatti l'uno per l'altra, non so se la loro storia abbia un futuro: quel che è certo è che, nel frattempo, sta facendo di tutto per dividerli.

Melody (Bianca Panconi) e Corrado (Giulio Corso) sembrano molto felici agli occhi di tutti. Azzurra però non può fare a meno di notare l'atteggiamento sottomesso della ragazza. Conoscendo la sua storia passata, teme che Melody, ancora una volta, stia annullando la sua volontà per un uomo.

Olly (Ludovica Ciaschetti) invece sta scavando in un altro tipo di amore. Aprendo la "scatola dei ricordi", la ragazza ora mette in dubbio quello che era stato un punto fermo della sua vita fino a questo momento: l'amore di suo padre.

Che Dio ci aiuti: una scena della serie

Azzurra, che, casualmente, si sta occupando del rapporto di un padre e di un figlio lontani per tanti anni, offe il proprio sostegno a Olly. Melody invece è nervosa per tutte le risposte che ora dovrà dare a Sandrino.

Lorenzo intanto scopre, chiacchierando con Pietro, che il rapporto con Cristina è in crsi. E non potrà fare a meno di sentirsi responsabile per quanto sta accadendo nella vita sentimentale del figlio. Cristina, che ha scoperto tutto ciò che il direttore ha tramato alle sue spalle, pensa di lasciare per sempre la Casa del Sorriso.