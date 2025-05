Come cambia la programmazione TV dell'8 maggio dopo l'elezione di Papa Leone XIV

La fumata bianca e l'elezione del cardinale Prevost come nuovo Papa hanno rivoluzionato i palinsesti televisivi per la sera di giovedì 8 maggio 2025: ecco cosa andrà in onda sui principali canali.

La fumata bianca del Conclave ha sconvolto i palinsesti TV di giovedì 8 maggio. L'elezione di Papa Leone XIV, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, ha di fatto spazzato via le prime serate già previsre delle reti principali.

Ecco come cambia la programmazione di Rai, Mediaset, La7.

Su Rai 1 c'è Bruno Vespa al posto di De Martino e Che Dio ci aiuti

Alla notizia della fumata bianca, il TG1 ha subito aperto il collegamento su piazza San Pietro con un'edizione straordinaria. La copertura dell'evento è andata avanti fino al telegiornale delle 20:00.

In prima serata su Rai 1 sarà Bruno Vespa, con uno speciale di Porta a Porta realizzato in collaborazione con il TG1, a raccontare questa giornata e a tracciare un profilo del nuovo pontefice.

Saltano quindi gli appuntamenti con Affari Tuoi di Stefano De Martino e con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8.

Il TG2 ha seguito in diretta la fumata bianca e l'annuncio di Papa Leone XIV con un'edizione straordinaria. Dopo il telegiornale delle 20:30, la puntata odierna di TG2 Post sarà completamente dedicata a questo storico evento. Dovrebbe inoltre estendersi a tutta la prima serata, con conseguente cancellazione del film Vicino all'orizzonte, ma la notizia non trova ancora conferma nei palinsesti ufficiali.

Su Rai 3, dopo l'edizione straordinaria del TG3 proseguita fino all'inizio delle edizioni regionali, andrà regolarmente in onda la prima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, lo show di Piero Chiambretti.

Come cabia la programmazione di Mediaset e La7

Due delle reti principali di Mediaset hanno seguito la proclamazione del Papa in diretta.

Su Retequattro l'edizione straordinaria del telegiornale si è protratta fino alla nuova puntata di "4 di sera". In prima serata ci sarà Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio, che abbandonerà però la scaletta originaria per trasformare l'appuntamento odierno in una monografica sul nuovo pontefice.

Su Canale 5 Cesara Buonamici ha preso la linea con lo speciale del TG5, "L'abbraccio del Papa", subito dopo la fumata bianca. L'edizione straordinaria andrà avanti per tutta la prima serata, occupando quindi lo spazio che era stato destinato alla nuova puntata di Guinnes - Lo show dei record con Gerry Scotti.

Su La7 è stato naturalmente Enrico Mentana a condurre lo speciale del TGLa7 che ha accompagnato gli spettatori dalla fumata bianca alla conclusione del primo discorso da Papa del cardinale Robert Francis Prevost.

Il resto della programmazione non ha subito cambiamenti, con la puntata di Otto e mezzo regolarmente in onda, pur con una scaletta completamente cambiata.

In prima serata ci sarà Riccardo Formigli con Piazza Pulita: anche questo sarà un appuntamento in gran parte dedicato all'elezione del nuovo Papa.