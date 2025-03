Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni seconda puntata stasera su Rai 1: Suor Azzurra mette tutti in pericolo?

Che Dio ci aiuti 8 prosegue con la seconda puntata, in onda questa sera, giovedì 6 marzo 2025 su Rai 1 a partire dalle 21.30. Suor Azzurra (Francesca Chillemi) continua la sua missione nella Casa del Sorriso a Roma, un ambiente che però si rivela sempre più complesso da gestire. Tra nuove amicizie, situazioni delicate e un rapporto complicato con Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), questo secondo appuntamento si preannuncia ricco di colpi di scena.

Che Dio ci aiuti 8, "Io ti proteggerò": cosa vedremo nella seconda puntata

Nel primo episodio, intitolato Io ti proteggerò, Suor Azzurra scopre che Cristina, una delle giovani ospiti della Casa del Sorriso, ha un talento naturale per il disegno. Convinta che questa passione possa aiutarla a costruire un futuro migliore, cerca di spronarla a iscriversi a un corso online, ma la ragazza si mostra riluttante.

Vedremo anche Pietro, figlio del direttore Lorenzo, in ansia per una situazione difficile. Il ragazzo ha infatti nascosto al padre di non essersi presentato all'esame per l'Accademia dei Carabinieri e ora teme il suo giudizio. L'unica a conoscere la verità è proprio Cristina, che decide di sfruttare la situazione a suo favore.

Intanto Alisia, ora chiamata Melody, cerca di rifarsi una vita aiutando nella Casa del Sorriso. Il suo entusiasmo attira l'attenzione di Corrado, un avvocato che Suor Azzurra coinvolge in una complicata disputa ereditaria.

"Smascherati": la trama del secondo episodio in onda questa sera

Giovanni Scifoni è Lorenzo in Che Dio ci aiuti 8

Nel secondo episodio della puntata di Che Dio ci aiuti 8, Smascherati, Suor Azzurra sorprende una ragazza rom a rubare, ma invece di denunciarla sceglie di offrirle un'opportunità. Ma la Casa del Sorriso affronta gravi problemi economici che spingono Lorenzo a tagliare le spese. Suor Azzurra, però, prende una decisione rischiosa che potrebbe compromettere la stabilità della struttura e del rapporto, già difficile, con il direttore.

Sarà Melody a proporre un'idea originale: creare uno spazio dove le ragazze possano confidarsi e sostenersi. Infine, Cristina decide di seguire il corso di disegno trovando un'insolita sintonia con il suo insegnante.